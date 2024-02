Lewis Hamilton comincia la sua ultima stagione in Mercedes da promesso sposo Ferrari: “È surreale” Con la presentazione della W15 per il Mondiale di Formula 1 2024 si è aperta l’ultima stagione in Mercedes di Lewis Hamilton: un’annata “surreale” che lo vedrà correre in F1 con il team tedesco da futuro pilota dei rivali della Ferrari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'ultima stagione di Lewis Hamilton in Mercedes ha preso ufficialmente il via con la presentazione della nuova monoposto con cui correrà nel Mondiale di Formula 1 2024 al termine del quale, dopo 12 anni (e, per ora, sei titoli iridati), lascerà la scuderia tedesca per passare ai rivali di sempre della Ferrari.

Una stagione nella quale dunque il 39enne di Stevenage vivrà nella stranissima posizione di "estraneo in casa propria" dato che il suo addio a fine anno è stato ufficializzato prima ancora che scendesse in pista per la prima volta con la nuova W15. Tanti infatti i punti interrogativi con cui comincerà questa sua 12ª e ultima annata in Mercedes: quali saranno le gerarchie imposte da Toto Wolff? Per gli sviluppi alla monoposto a stagione in corso si prediligerà il compagno di squadra George Russell? Come si comporterà il sette volte campione del mondo nel caso dovesse trovarsi a battagliare con il futuro compagno di squadra Charles Leclerc o più in generale con quella che dal 1° gennaio 2025 sarà la sua nuova squadra?

Interrogativi ai quali soltanto la pista potrà dare una risposta ma che danno la certezza che per Lewis Hamilton, quella appena cominciata, è la stagione più strana che si trova ad affrontare nel corso della sua lunghissima carriera in Formula 1. Un concetto, quest'ultimo, che lo stesso esperto pilota britannico ha lasciato trasparire nel discorso fatto in occasione del lancio della nuova Mercedes per il Mondiale 2024: "Le ultime settimane sono state ovviamente emozionanti ed è molto surreale essere qui" ha infatti esordito colui che attualmente, in condivisione con Michael Schumacher, detiene il titolo di pilota più titolato della storia della F1 parlando pubblicamente per la prima volta da quando è stato confermato il suo trasferimento alla Ferrari per il 2025.

Una stagione surreale nella quale però le ambizioni del 39enne di Stevenage non sembrano essere cambiate: "Sono venuto qui nel 2013, quindi 11 anni con la squadra e ora sto iniziando il mio 12°. Gli insegnamenti degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione. Ci hanno permesso di trovare la nostra stella polare. Sarà ancora un work in progress, ma affronteremo tutte le sfide che si presenteranno a testa alta, con mente aperta e lavoreremo diligentemente. Se non ti senti a tuo agio con la macchina, non sei in grado di estrarre il massimo delle prestazioni. Un'auto più stabile e più prevedibile ci permetterà di estrarre il potenziale non solo dalla vettura, ma anche da noi stessi come piloti. So di cosa è capace questa squadra. Sono incredibilmente grato per il lavoro di ogni singola persona in questo team. Ogni volta che sei in fabbrica, puoi vedere la grinta e la determinazione di tutti. Siamo tutti molto motivati per l'anno a venire e daremo tutto quello che abbiamo nel viaggio che ci aspetta" ha difatti chiosato Lewis Hamilton.

E le parole a riguardo del team principal Toto Wolff confermano l'attuale situazione surreale che si vive in Mercedes alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024: "È stato un inverno molto movimentato. Sarà la nostra ultima stagione con Lewis, quindi non vediamo l'ora di portare in pista una macchina veloce" ha difatti detto il numero uno del team tedesco che non si aspettava di cominciare questo campionato F1 con il suo pilota di punta promesso sposo dei rivali della Ferrari.

