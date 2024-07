video suggerito

Cosa ha detto il papà a Hamilton mentre piangeva nascosto dal casco dopo il trionfo a Silverstone Lewis Hamilton è tornato a vincere in Formula 1 dopo 945 giorni. Dopo aver tagliato il traguardo a Silverstone ha iniziato a piangere e una volta sceso dalla Mercedes ha abbracciato teneramente il papà, Anthony. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton ha vinto per quindici stagioni consecutive in Formula 1, poi si è fermato. Uno stop lunghissimo, un periodo di magra che sembrava quasi non dover finire mai e invece, come in una favola, si è interrotto proprio a Silverstone, nella sua gara di casa. Dopo 945 giorni è tornato davanti a tutti. Quando ha tagliato il traguardo ha iniziato a piangere, lacrime coinvolgenti che sono durate tantissimo. Solo lui può sapere cosa ha passato in questi due anni e mezzo. Dopo aver festeggiato a caldo con la squadra si è lasciato all'abbraccio del papà, Anthony, che da anni si vede poco ma c'è stato in un momento chiave, ed è stato fondamentale.

La vittoria 104 in Formula 1 di Lewis Hamilton

L'ottavo titolo era svanito sul filo il 12 dicembre 2021. Sono passati già due anni e mezzo, anzi, pure qualcosa di più. Ma sembra sempre ieri. Un colpo pesantissimo per Hamilton, che si è trovato a dover risalire la china, soprattutto a livello mentale e motivazionale con una vettura modesta che praticamente per due anni è stata anonima (una vittorie e due pole in due anni).

Improvvisamente la Mercedes è risorta, è tornata a competere per vittorie e pole e a Silverstone, con una prestazione magistrale ha vinto Lewis, che sul filo ha piegato Verstappen. Vittoria numero 104, e nona nel Gp di Gran Bretagna, nessuno aveva mai vinto così tanto in un singolo tracciato.

Il papà attende Lewis Hamilton dopo la vittoria

Hamilton taglia il traguardo, nel giro di rientro, è commosso, piange, non si trattiene, continua a farlo a lungo, come non capirlo, poi finalmente si ferma, esce dalla vettura, e sempre con la bandiera dell'Union Jack fa a festeggiare con la squadra. Poi l'inglese trova sul suo percorso il papà, che lo ha accompagnato in avvio di carriera prima di finire in disparte e presentarsi di tanto in tanto alle gare.

Lì, in quel momento così particolare, arriva un grande abbraccio. Hamilton ha il casco e continua a piangere. Si vede papà Anthony dirgli qualcosa, Lewis risponde, poi lo saluta e prosegue nel cerimoniale, prima di continuare con le sue feste. Dopo la gara il papà del sette volte campione del mondo è stato intervistato. A Hamilton senior è stato chiesto del contenuto della loro conversazione a caldo: "Volevo solo essere lì per Lewis. È stato bello essere lì nel momento giusto perché aveva molte emozioni da scatenare e sono l'unico, ne sono sicuro, che sarebbe stato in grado di per farlo. Quindi è stato fantastico essere lì". Anthony Hamilton è un uomo saggio e ha fatto capire di aver detto parole da papà che avrà ricordato i tanti sacrifici, la tanta sofferenza e poi il lieto fine, proprio in casa.

Il segreto di Hamilton, svelato da papà Anthony

Poi il papà di Hamilton ha spiegato qual è il segreto del figlio: "Si mette in discussione, come facciamo tutti di tanto in tanto. Ti chiedi se sei ancora abbastanza bravo, abbastanza giovane, abbastanza forte", ed ha spiegato che ha ancora la possibilità di correre per le prime posizioni: "Conosco Lewis e ha ancora ciò che serve per correre al top. E delle volte hai solo bisogno di ricordartelo".

Poi parlando del successo di Silverstone ha aggiunto: "Finale duro? Non si sarebbe mai arreso. Bisognava guardare i tempi. Si perdeva un decimo qui, uno là. Lewis era in pieno controllo. Non c'era la possibilità che la vittoria sfuggisse".

