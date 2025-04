video suggerito

Lewis Hamilton cambia look e fa il filosofo: "Non mi stresso per cose fuori dal mio controllo" Il sette volte campione del mondo prima del GP Bahrain dimostra di non essere affatto scalfito dalle critiche. Hamilton si è presentato con un look tutto nuovo, con le treccine sciolte.

A cura di Alessio Morra

Un avvio così non se l'immaginava proprio. Lewis Hamilton ha vinto sì la Sprint Race di Shanghai, ma ha ottenuto le briciole nelle prime tre gare vere con la Ferrari. In Bahrain bisogna invertire la rotta, altrimenti sarebbe davvero notte fonda. Hamilton ha esperienza da vendere e con razionalità guarda al weekend di Sakhir, dove si è presentato con un look tutto nuovo.

New look per Lewis Hamilton

Non è la prima volta che il pilota inglese, sette volte campione del mondo, che si presenta in un circuito non con le consuete treccine ma con i capelli sciolti. Chi lo segue sui social, chi è suo tifoso da tempo (e non da quando è diventato ferrarista), lo aveva già visto così. Hamilton che spesso cambia outfit, stavolta si è presentato con la divisa Ferrari e con il cappellino d'ordinanza, ma con i capelli sciolti e ricci al naturale.

"Credo in me stesso, sono concentrato sul mio lavoro"

Alla vigilia delle libere, Hamilton ha parlato anche delle critiche e dei commenti negativi che sono piovuti sul capo e su quello della Ferrari, fin qui altamente deludente: "Credo molto in me stesso e non credo a tutte le cose che circolano sui social media, non leggo tutte le cose positive o negative che vengono dette. Non vengo controllato dalle forze esterne alla società. Sono concentrato su me stesso e faccio il mio lavoro. So come arrivare, come lavorare con la gente e per migliorare ogni giorno. Per cui non mi stresso sulle cose che sono fuori dal mio controllo".

Ferrari riveduta e corretta in Bahrain

Poi il 40enne alfiere della Rossa ha parlato anche delle novità che la Ferrari porta in Bahrain, dove la vettura dovrebbe, si spera quantomeno, progredire: "Questo fine settimana abbiamo un aggiornamento, sono entusiasta: dovremmo avere maggiore deportanza. Ci mancano le prestazioni generali in termini di ritmo. Ho fatto un po’ più di giri dopo i test quindi dovrei essere più a mio agio con la macchina. Questo dovrebbe essere di buon auspicio per un buon weekend".