Leclerc supera Verstappen e a Imola esplodono i tifosi della Ferrari, il boato è impressionante Al via della Sprint Race Leclerc ha superato Verstappen e a Imola c’è stato un fragoroso boato del pubblico, e ai tifosi il pilota della Ferrari vuole fare un grande regalo.

A cura di Alessio Morra

Non è riuscito a vincere la Sprint Race Charles Leclerc, beffato nelle ultime fasi da Max Verstappen. Il pilota monegasco avrà l'opportunità di rifarsi nel Gran Premio dell'Emilia Romagna che scatterà a Imola alle 15 di domenica 24 aprile. Ma intanto Leclerc può già ricordare qualcosa di unico. Qualcosa che capita raramente in Formula 1. Qualcosa che vale più di una vittoria e nella notte prima della gara il leader del Mondiale ringrazia i tifosi della Ferrari e promette che nel Gp spingerà ancora di più.

La Ferrari da tanto, troppo tempo non vince il Mondiale e nelle ultime stagioni non solo non è riuscita a lottare per il titolo, ma ha collezionato solo delusioni. Tra il 2020 e il 2021 in totale sono arrivati una manciata di podi, lo scorso anno Leclerc mai si è classificato tra i primi tre. E ora che si sogna in grande e si lotta per vincere in ogni Gran Premio il cuore della Ferrari è tornato a battere forte. L'eroe di oggi è Charles Leclerc, il predestinato, che in Italia ha già avuto modo di trionfare (lo ha fatto a Monza) e a Imola vuole il bis. Ma prima della gara numero quattro della stagione, Leclerc è stato impegnato nella Sprint Race che è stata molto emozionante, soprattutto per lui. E c'è stato un momento molto particolare.

Leclerc è scattato dalla prima fila della Sprint Race e al via è stato perfetto, ha bruciato al via Verstappen. L'olandese ha provato a resistere, ma Leclerc ha chiuso il sorpasso e dopo averlo fatto ha sentito un boato del pubblico. Un'ovazione splendida, un po' come se avesse fatto un gol. Difficile da immaginare cosa ha provato il ventiquattrenne ferrarista che poi è rimasto al vertice fino al penultimo giro quando è stato superato da Verstappen.

Il successo lo ha ottenuto Max, ma il boato Leclerc lo ha sentito e ha voluto omaggiare i tifosi della Ferrari e soprattutto ha fatto una promessa a tutti coloro che tifano per lui, condividendo un post dell'account della Formula 1, ha aggiunto un cuore (rosso Ferrari) e ha scritto: "Spinta totale per domani".