Leclerc si tradisce sulla Ferrari SF-24 durante i test: "Spero di avere una sorpresa nel primo GP" Dopo il secondo giorno di test della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha parlato con un cauto ottimismo della sua nuova SF-24 lasciandosi sfuggire anche una possibilità che regala grandi speranze ai tifosi della scuderia di Maranello in vista dell'inizio del Mondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo due giorni di test pre-stagionali sul circuito di Sakhir anche i piloti hanno cominciato a sbilanciarsi sul reale potenziale delle monoposto che correranno nell'imminente Mondiale di Formula 1 2024 che comincerà la prossima settimana proprio in Bahrain. E quasi tutti sembrano convergere sul fatto che l'impressionante Red Bull vista nel day-1 con alla guida Max Verstappen è al momento la vettura da battere. E non fa eccezione il pilota della Ferrari Charles Leclerc che, dopo aver finito il suo lavoro in pista nel day-2 (in cui ha avuto anche un imprevisto con il fondo della sua SF-24 danneggiato dall'aver colpito il coperchio di un tombino sollevato dal precedente passaggio di Lewis Hamilton), ha espresso le proprie sensazioni riguardo quanto emerso finora da questi test: "La mia sensazione è che la Red Bull è avanti. Dopo aver visto qualche video e averla vista da vicino in pista questa è la mia sensazione: la Red Bull è ancora il riferimento" ha difatti detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport.

Nella stessa intervista il 26enne di Monte Carlo, contrariamente a quanto fatto dopo il day-1, ha anche parlato della sua nuova SF-24 lasciando trasparire un cauto ottimismo soprattutto se confrontata con la SF-23 con cui ha corso nella passata stagione: "L'anno scorso era la peggiore esperienza che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo. Quest'anno il feeling con la macchina è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore. Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto. Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. L'anno scorso con gomme usate faticavamo tanto, mentre quest'anno il feeling è migliore anche sul passo gara" ha infatti rivelato il pilota della Ferrari chiarendo però che questo non significa per forza che la vettura sia competitiva rispetto ai rivali ("A volte ho avuto macchine molto veloci ma difficili da guidare, altre volte mi è capitato il contrario" le sue parole a riguardo). Sensazioni che poi hanno trovato anche riscontro in pista nella sessione pomeridiana del day-2 nella quale la Ferrari si è presa la scena grazie alle ottime prestazioni di Carlos Sainz.

E volgendo lo sguardo alla prima gara del Mondiale della Formula 1 2024 che andrà in scena sullo stesso circuito teatro dei test nel prossimo fine settimana (con un programma anticipato diverso al solito: FP1 e FP2 al giovedì, FP3 e qualifiche al venerdì e la gara al sabato) Charles Leclerc sembra essersi anche tradito riguardo al vero potenziale della Ferrari SF-24. "Spero che avremo una sorpresa positiva arrivando al primo weekend di gara e che siamo davanti a tutti" ha difatti detto il monegasco lasciando intendere che è viva in lui la speranza che la nuova monoposto abbia ancora grossi margini in termini di prestazione rispetto a quanto visto finora e che magari le prime soluzioni a quei punti deboli che, per sua stessa ammissione sono già chiari, possano essere pronte già per l'imminente GP del Bahrain.

