Leclerc frenato sulla Ferrari SF-24 dopo il debutto nei test F1: "Abbiamo fatto ciò che volevamo" Charles Leclerc molto prudente dopo il debutto con la Ferrari SF-24 nei test pre-stagionali della Formula 1 2024 di scena in Bahrain: "Ora vogliamo vedere se tutto è correlato a ciò che ci aspettavamo"

A cura di Michele Mazzeo

È un Charles Leclerc evidentemente prudente quello visto al termine della sessione mattutina del day-1 dei test pre-stagionali della Formula 1 2024 in cui ha fatto il suo vero debutto sulla nuova Ferrari SF-24. Una sessione in cui il monegasco è stato prima impegnato nella fondamentale raccolta di dati scendendo in pista con gli aero-rake montati sulla sua vettura per poi dedicarsi ad una simulazione di qualifica (ottenendo il secondo miglior tempo a sette decimi dal crono messo a segno da Verstappen) e quindi a diversi long-run nei quali il passo è sembrato essere allo stesso livello di Aston Martin, Mercedes e McLaren ma inferiore rispetto a Red Bull e anche alla Racing Bulls (che presenta una monoposto molto simile alla RB19 che ha dominato lo scorso campionato).

Non conoscendo le condizioni di assetto, la quantità di carburante e nemmeno gli obiettivi perseguiti, è impossibile dunque fare un primo bilancio riguardo al reale potenziale della nuova Ferrari in relazione alle monoposto avversarie. Al momento dunque non si può fare altro che affidarsi alle sensazioni dei piloti e alle loro prime dichiarazioni a riguardo.

Ed è proprio in questo frangente che Charles Leclerc (che nel finale della sessione mattutina ha anche subito lo smacco di vedersi superare da Tsunoda prima e da Verstappen pur tirando loro la staccata) è apparso molto prudente non esplicitando del tutto le prime sue impressioni sul comportamento della sua nuova vettura.

"La mattina ho fatto molti giri. Abbiamo fatto tutti i test che volevamo, quindi va bene. Ora nel pomeriggio lo userò per provare ad analizzare i dati. Per quanto possibile, vogliamo vedere se tutto è correlato a ciò che ci aspettavamo, e poi lavoreremo da lì. Ci vediamo in giro" sono infatti le uniche dichiarazioni rilasciate dal 26enne di Monte Carlo dopo la sessione mattutina dei test F1 pubblicate dai canali social della Ferrari. Evidente dunque che all'interno della scuderia di Maranello vi sia una certa prudenza riguardo alla nuova SF-24 e Charles Leclerc non fa eccezione.

