Cosa è successo nel secondo giorno dei test F1: Ferrari si prende la scena, Red Bull umana con Perez La Ferrari si prende la scena nel day-2 dei test della Formula 1 2024 in Bahrain con Carlos Sainz che è stato il più veloce sia nella classifica dei tempi che nella simulazione di passo gara, mentre la Red Bull con Sergio Perez al volante è appara più umana rispetto alla RB20 guidata da Verstappen: ecco cosa è successo nel secondo giorno di prove F1 sul circuito di Sakhir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sensazioni diverse rispetto al day-1 dopo il secondo giorno di test pre-stagionali della Formula 1 2024 di scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. A prendersi la scena nella seconda giornata è stata infatti la Ferrari che ha chiuso in testa alla classifica dei tempi sia nella sessione del mattino con Charles Leclerc che in quella complessiva con Carlos Sainz (che ha fatto un tempo straordinario in simulazione qualifica ma con gomma C4 che non sarà utilizzata nel primo GP della stagione che andrà in scena su questa stessa pista tra una settimana).

La SF-24 ha brillato anche nella simulazione di passo gara con il monegasco che sia al mattino che nel primo pomeriggio (la sessione mattutina è stata infatti chiusa un'ora prima per poi recuperare quei 60 minuti in avvio di quella pomeridiana proprio per un coperchio di un tombino saltato, finito in mezzo al tracciato e colpito proprio dalla macchina di Leclerc nella quale si è danneggiato il fondo poi sostituito), ha girato di poco sotto il ritmo tenuto da Sergio Perez con la Red Bull. E ha fatto ancora meglio con Carlos Sainz autore in serata di una simulazione di gara impressionante avendo girato con tutte le mescole più veloce della RB20 del messicano (e anche di Verstappen e Perez nella gara del GP del Bahrain dello scorso anno chiuso con una doppietta Red Bull).

Il day-2 ha però anche confermato la bontà della nuova Red Bull con Sergio Perez che nella simulazione di qualifica è stato il più veloce per quanto riguarda le prestazioni con la gomma C3 (che sarà la gomma soft nel primo GP del Mondiale di Formula 1 2024) anche se, con il messicano al volante, la nuova creatura di Adrian Newey appare più "umana" rispetto alla sensazione di netta superiorità lasciata dalla stessa RB20 dopo il day-1 in cui era stata guidata dal campione del mondo in carica Max Verstappen. Giornata positiva a Sakhir anche per la McLaren (con Lando Norris) e la Mercedes (con Lewis Hamilton) che hanno mostrato sensibili miglioramenti sia nella simulazione di qualifica che, soprattutto, nella costanza del passo gara. Il secondo giorno dei test sembra confermare anche la Racing Bulls come la possibile outsider dell'imminente campionato mentre Aston Martin e Alpine sembrano al momento essere un gradino sotto rispetto alle squadre che oggi appaiono come principali candidate al ruolo di possibili rivali della Red Bull.

Leggi anche Il licenziamento di Horner dalla Red Bull può liberare Newey per la Ferrari: spunta una clausola

Risultati e classifica dei tempi del day-2 dei Test F1 2024

Carlos SAINZ (Ferrari) 1:29.921 Sergio PEREZ (Red Bull) +0.758 Lewis HAMILTON (Mercedes) +1.145 Lando NORRIS (McLaren) +1.335 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +1.440 Charles LECLERC (Ferrari) +1.829 Lance STROLL (Aston Martin) +2.108 Esteban OCON (Alpine) +2.140 Valtteri BOTTAS (Sauber) +2.306 Oscar PIASTRI (McLaren) +2.407 Logan SARGEANT (Williams) +2.657 Fernando ALONSO (Aston Martin) +3.132 Guanyu ZHOU (Sauber) +3.794 Pierre GASLY (Alpine) +3.883 Kevin MAGNUSSEN (Haas) +6.690 Nico HULKENBERG (Haas) +7.588 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +8.153

Formula 1 News Calendario Classifica segui