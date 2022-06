Leclerc ricorda papà Hervé a 5 anni dalla sua morte, la toccante dedica del pilota Ferrari: “Ti amo” Nel giorno in cui ricorrono i cinque anni dalla sua morte, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha voluto ricordare il papà Hervé con una toccante dedica affidata ai social network.

A cura di Michele Mazzeo

Il giorno dopo il GP del Canada, archiviato con la splendida rimonta che lo ha visto concludere al quinto posto dopo esser partito dal fondo della griglia, i pensieri del pilota della Ferrari Charles Leclerc non sono rivolti alla pista e alla sua carriera in Formula 1, bensì ad una persona fondamentale nella sua vita scomparsa tragicamente cinque anni fa.

Proprio il 20 giugno del 2017 infatti il giovane monegasco, allora 19enne, ha dovuto affrontare la morte di papà Hervé avvenuta in seguito ad una lunga malattia a soli 54 anni. Una perdita improvvisa per il talento di Monte-Carlo che proprio al padre deve la sua passione per il motorsport nonché la spinta decisiva per la scalata fino al vertice dell'automobilismo mondiale (come ha rivelato di recente l'attuale driver del Cavallino).

Da quel momento la vita di Charles Leclerc è inevitabilmente cambiata senza però mai dimenticare ciò che papà Hervé gli aveva insegnato e senza mai smettere di ringraziarlo per quanto ha fatto per lui iniziando dalla vittoria dedicatagli a Baku solo quattro giorni dopo la sua morte. Da allora, ogni qualvolta ne ha l'occasione, l'alfiere della scuderia di Maranello ricorda quel padre andato via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile dentro di lui.

E così, anche nel giorno in cui ricorrono i cinque anni dalla sua morte, il monegasco ha voluto rendere omaggio al papà scomparso affidando la sua toccante dedica ai social network: "Mio padre ha fatto di tutto per farmi arrivare dove sono oggi. Faceva sempre di tutto per regalare un sorriso a tutti e per rendere felice la nostra famiglia. Sono 5 anni che sei andato via e mi manchi ogni giorno. Sei stato il miglior padre che avessi potuto desiderare, ti amo" ha difatti scritto Charles Leclerc a corredo di una foto che ritrae l'intera famiglia al completo (oltre a lui e papà Hervé ci sono infatti anche mamma Pascale e i fratelli Lorenzo e Arthur, anch'essi piloti).

Quella del 24enne di Monte-Carlo dunque è una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionato nei confronti del papà prematuramente scomparso ma comunque fondamentale nella sua crescita come uomo e come pilota.