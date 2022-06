Verstappen vince il GP Canada davanti a Sainz. Super rimonta di Leclerc, è quinto Max Verstappen ha blindato ulteriormente il suo primato nella classifica mondiale, vincendo a Montreal il Gran Premio di F1 del Canada davanti al ferrarista Sainz. Terzo posto per Lewis Hamilton.

A cura di Marco Beltrami

Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Canada dopo un bel duello con il ferrarista Carlos Sainz, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Seconda vittoria consecutiva per l’olandese della Red Bull campione del mondo in carica, la sesta in stagione per blindare il primo posto nella classifica generale della stagione di Formula 1. Applausi anche per Charles Leclerc, che è riuscito a rimontare dalla 19a alla 5a posizione. Buone notizie anche per le due Mercedes che hanno chiuso al terzo e al quarto posto, rispettivamente con Hamilton e Russell.

Verstappen ha avuto il merito di sfruttare la pole position conquistata ieri, prendendosi subito la prima posizione con un'ottima partenza davanti ad Alonso. Il pilota spagnolo invece poco dopo ha dovuto cedere il passo al connazionale Sainz che ha provato a mettere pressione al pilota della Red Bull. Un duello durato tutta la gara, e alimentato anche in vari momenti dall'ingresso in gioco della Safety Car che ha mescolato le carte in tavola.

La prima svolta dell'appuntamento di Montreal è arrivata all'ottavo giro quando Sergio Perez è stato costretto a fermarsi. Problema al motore per il pilota della Red Bull, vincitore del Gran Premio di Montecarlo, con l'inevitabile ricorso sul tracciato canadese alla Virtual Safety Car per permettere agli addetti ai lavori di spostare la vettura del messicano. Non la prima volta in cui la VSC è stata utilizzata oggi a Montreal: il bis è arrivato al 20° giro dopo l'uscita di scena di Mick Schumacher. In questo caso penalizzato Sainz, che non è riuscito ad approfittare con il pit-stop, andato in scena solo in un secondo momento.

La Safety Car toglie, la Safety Car (quella reale) dà, visto che al 50° giro il suo ingresso dopo l'incidente di Tsunoda ha scatenato il classico valzer di pit-stop, che questa volta ha sorriso allo spagnolo. Dopo l'ingresso ai box infatti il ferrarista si è trovato in pista alle spalle di Verstappen, leader della gara e in precedenza coinvolto anche in un duello con Hamilton dopo una sosta. Una situazione sfruttata anche da Leclerc che partito dal fondo della griglia per il cambio di power unit, si è ritrovato quinto dopo un lungo duello con l'ottimo Ocon.

Ecco allora che negli ultimi giri c'è stato un intrigante testa a testa tra Verstappen e Sainz, con il secondo che ha messo grande pressione all'olandese. Quest'ultimo però non ha commesso errori, ed è riuscito a chiudere la gara al primo posto, rimandando l'appuntamento dello spagnolo con il successo. Menzione speciale per Lewis Hamilton autore di una super prova, certificata dal terzo posto, davanti al compagno di scuderia Russell. Ottimo quinto posto per Leclerc, protagonista di una splendida risalita in classifica.

La classifica finale del Gran Premio del Canada