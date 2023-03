Leclerc quarto, davanti Alonso e le Red Bull: i tempi delle prove libere 2 del GP Bahrain di F1 2023 Fernando Alonso su Aston Martin è stato il più veloce nelle Fp2 del Gp Bahrain. Secondo Verstappen, poi Perez e Leclerc. Hamilton ottavo. Fuori dalla top ten l’altro pilota Ferrari Sainz.

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Lo spagnolo ha mostrato di avere tra le mani una vettura di alto livello. L'Aston Martin pare convinta e sabato lotterà per la pole position. Seconda posizione per Verstappen, che ha preceduto di due millesimi Perez. Quarto Charles Leclerc.

Nel libere del pomeriggio ha mandato un messaggio chiaro a tutti Fernando Alonso che dopo essere stati tra i primi nei test e anche in mattinata è stato velocissimo, anzi il più veloce. Nessuno ha fatto meglio di lui. Verstappen è secondo, a 0"169. Il campione in carica ha preceduto di due millesimi Perez. Quarto Leclerc, vincitore in Bahrain un anno fa, distante di oltre quattro decimi.

Le sorprese, oltre ad Alonso, non sono mancate. Perché quinto si è classificato Nico Hulkenberg che guida la Haas e torna a pieno titolo in Formula 1 dopo qualche anno. Sesto Stroll, con l'altra Aston Martin. Settimo Gasly, poi Hamilton, Norris e Zhou. Fuori dalla top Russell e Carlos Sainz, che ha avuto un venerdì da dimenticare.

I tempi delle libere vanno sempre presi con le molle. Però l'expolit di Alonso potrebbe non essere isolato. L'Aston Martin sembra molto più avanti di quello che molti potevano pensare. E lo spagnolo sa come si fa a vincere e a realizzare una pole position. Verstappen molto probabilmente si è nascosto e più di qualche decimo ce l'ha in tasca.

Leclerc pure può migliorare, e deve farlo considerato il venerdì. Quello di Sainz è da cancellare in toto, così come per la Mercedes che piazza Hamilton tra i primi otto anche nelle libere 2, ma è troppo indietro. Alpine che a sorpresa c'è anche nel passo gara.