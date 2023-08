Leclerc non sa più cosa fare con la Ferrari: dopo l’incidente imita Alonso e resta a bordo pista Leclerc è sconsolato, non sa più cosa fare con la Ferrari: il monegasco ha chiuso le qualifiche del GP d’Olanda con il nono posto e un incidente. Il numero 16 del Cavallino ha guardato la fase finale del Q3 a bordo pista con un omaggio, non si sa quanto voluto, ad Alonso.

A cura di Vito Lamorte

Altra giornata da dimenticare per Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari ha chiuso le qualifiche del Gran Premio d'Olanda al nono posto e con un bel incidente che non gli ha permesso di completare il Q3: il monegasco ha perso la vettura e ha trovato le barriere, mettendo fine ai suoi tentativi con cinque minuti di anticipo e causando una bandiera rossa.

Le sue qualifiche erano iniziate in salita, visto che il pilota del Cavallino ha passato il taglio del Q1 per pochi millesimi ma si era fatto notare per aver collezionato una serie di escursioni in curva 1. il monegasco ha perso la vettura e ha trovato le barriere, mettendo fine alle sue qualifiche con cinque minuti di anticipo e causando una bandiera rossa.

Leclerc dopo esser finito a muro ha lasciato la monoposto fuori e si è accomodato a bordo pista su una sedia per assistere ai minuti che restavano della sessione di qualifiche.

Un gesto che ha ricordato quello di Fernando Alonso in Brasile nel 2015: la McLaren mai competitiva e lo spagnolo, compagno di squadra di Button, era sempre nelle retrovie. All’ennesimo problema nel corso del Q1 a Interlagos Nando ha perso la pazienze e ha deciso di fermarsi a lato della pista.

Il due volte campione del mondo cercò di prenderla con un po’ di ironia e si è seduto su una sedia pieghevole a bordo pista, mettendosi a prendere il sole. Prontamente venne inquadrato dalle telecamere e l’immagine è diventata un’icona della gara di Interlagos.

Probabilmente Leclerc non aveva lo stesso intento ironico ma il suo comportamento ha ricordato molto quell'episodio.

In un altro video che sta circolando sui social si nota il pilota monegasco che osserva negli schermi la festa di Max Verstappen per l'ennesima pole e l'immagine fa quasi tenerezza.

Inconsolabile e incapace di invertire la rotta alla stagione, Leclerc ha deciso di sedersi a bordo pista per sbollire la rabbia prima di tornare ai box a fine sessione.

Un momento che resterà nella memoria dei tifosi della Ferrari per lungo tempo, così come le parole di Leclerc dopo le qualifiche del GP d'Olanda: "La macchina è davvero difficile da guidare in questo fine settimana, abbiamo alternativamente un sottosterzo o sovrasterzo molto accentuato. Poi certo alla guida ci sono io e l'errore l'ho fatto io, ma come ripeto è abbastanza complicato andare al limite".