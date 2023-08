GP Olanda, Verstappen indomabile, si prende ancora la pole: Sainz sesto, Leclerc (a muro) solo 9° Sul circuito olandese di Zandvoort si sono disputate le qualifiche per il GP d’Olanda e si è stabilita la griglia di partenza: Verstappen primo davanti a Norris e Russell. Sorpresa Albon, Leclerc solo 9°.

A cura di Alessio Pediglieri

Una sessione di qualifiche che ha visto soprattutto in Q3 i momenti più concitati con ben due vetture finite a muro in pochi minuti. Alla fine, il verdetto è stato rispettato con Verstappen che si è preso la pole del GP Olanda in programma domenica 27 agosto davanti agli ottimi Norris e Russell. Benissimo anche Albon. Sainz sesto, male invece Leclerc che ha chiuso in nona posizione.

Nelle Q1 su un tracciato e con il rischio di nuova pioggia tutti i team sono scesi in pista con le gomme intermedie. Ad aver avuto ragione è stato Albon che con la sua Williams è stato il più veloce nella prima sessione. Secondo Verstappen, poi un buon Piastri e un eccellente Norris davanti alla Ferrari di Sainz. L'altra Ferrari di Leclerc ha rischiato grossissimo visto che era tra gli eliminati fino all'ultimo istante. Fuori gara alla fine sono finiti Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas, Lawson.

Se in Q1 non c'è alcuna clamoroso verdetto ecco che però arriva puntuale la sorpresa in Q2. Verstappen alza la voce e si prende il tempo migliore, davanti alle conferme di Piastri e Albon al secondo e al terzo posto. Poi Alonso e Leclerc con Sainz che si salva nell'ultimo giro a un minuto dalla fine, con la 9a posizione. Ma ecco la sorpresa: Hamilton è fuori, alla sue 2a eliminazione annuale in Q2. Ottimo risultato invece fatto registrare da Sargeant che dopo 30 anni riporta l'America nella top 10.

Le Q3 vedono proprio il pilota americano sbagliare tutto nella parte iniziale di sessione: la sua Williams va a muro e per lui qualificazione conclusa. Bandiera rossa che stoppa tutte le vetture quando in testa si trovava un ottimo Albon, con Sainz in terza posizione. Alla ripartenza, nuovo stop con l'incidente questa volta che coinvolge la Ferrari di Leclerc in curva 9 che esce così di scena.

Con l'ultima coda velenosa delle Q3 che non avranno più interruzioni, sul tracciato asciutto è Verstappen a far squillare le trombe e prendersi l'ennesima pole, questa volta esaltando il proprio pubblico, mettendo in fila i pur ottimi Norris e Russell. Sorprendente Albon, quinto davanti alla Ferrari di Sainz. Solo nono alla fine Leclerc