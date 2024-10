video suggerito

Leclerc mette in allarme la FIA su Verstappen: “È sempre ai limiti del regolamento, a volte va oltre” Alla vigilia del GP del Messico della Formula 1 2024 Charles Leclerc ha detto la sua sullo stile di guida molto aggressivo di Max Verstappen: il monegasco della Ferrari lo bacchetta velatamente in quello che sembra più un monito per la FIA e il prosieguo del campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 è pronta a vivere il suo ventesimo round stagionale con il GP del Messico che andrà in scena nel weekend sul circuito Hermanos Rodriguez e con le lotte per entrambi i titoli iridati ancora apertissime nel paddock la tensione cresce inevitabilmente. E così il vincitore dell'ultima gara ad Austin, Charles Leclerc, che con la Ferrari ambisce al Mondiale riservato ai costruttori ma è anche, seppur solo matematicamente, in lizza per il titolo piloti, nella conferenza stampa di Città del Messico, rispondendo ad una domanda riguardo al duro duello andato in scena nell'ultima corsa in Texas tra i due driver che lo precedono in classifica e sulla controversa penalità comminata a Lando Norris che ha permesso al leader del campionato Max Verstappen di riguadagnare la terza posizione alle spalle delle due Ferrari, ha detto la sua riguardo all'aggressivissimo stile di guida dell'olandese della Red Bull, bacchettandolo e, seppur velatamente, richiamando l'attenzione della FIA in vista di possibili scontri futuri.

Il monegasco, che si sfida sulle piste di tutto il mondo con il tre volte iridato fin da quando da bambini correvano sui kart, da un lato ha spiegato come in realtà Verstappen non abbia fatto nulla di diverso rispetto a quanto fa di solito (cosa che, a suo avviso, rende ogni sfida con lui ancora più emozionante) ma dall'altro sottolinea come in realtà ogni tanto si lascia prendere la mano oltrepassando i limiti imposti dal regolamento: "Verstappen è sempre stato al limite del regolamento, però è ciò che rende emozionante correre contro di lui. Sai che non lascerà margine e spazio. Questo rende le battaglie entusiasmanti. Detto questo, sento che ad Austin ci sono alcune cose che forse dovremmo discutere con la FIA, perché sento che a volte le sanzioni sono un po' troppo dure. Per esempio per me il sorpasso di Piastri su Verstappen nella Sprint di sabato era regolare. Dobbiamo assicurarci che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, la FIA e noi piloti, per assicurarci che sia chiaro cosa possiamo e cosa non possiamo fare" ha infatti detto il 27enne di Monte Carlo a riguardo.

Charles Leclerc ha poi ripreso a parlare di Max Verstappen e del suo stile di guida sintetizzando di fatto il concetto espresso in precedenza: "Ma per tornare a Max: guida sempre al limite di quanto consentito dai regolamenti. A volte va un po' troppo oltre. Ma questo è ciò che rende la Formula 1 emozionante. Quelle battaglie la rendono emozionante" ha difatti chiosato il pilota della Ferrari in quello che sembra più un monito indirizzato alla FIA e ai Commissari F1 per tenere alta la loro attenzione a riguardo qualora in queste ultime, inevitabilmente data l'elevatissima posta in palio, concitatissime gare finali, dovessero verificarsi nuovamente duelli duri come quelli andati in scena ad Austin.