Leclerc ha un problema inusuale con il casco sui rettilinei del GP Imola: sensazione "orribile" Durante le prime libere ha destato impressione l'immagine del pilota monegasco che con una mano conduce la monoposto e con l'altra mantiene il casco speciale.

Charles Leclerc sta girando in pista durante le prime libere del Gran Premio di Imola ma c'è qualcosa che non va. Il casco speciale che ha scelto di indossare per rendere omaggio ai meccanici del Cavallino gli crea qualche problema. Abbastanza da lasciargli esclamare nel Team Radio: "È orribile".

I disturbi al casco provocati dal flusso d'aria della SF-25

L'immagine del pilota monegasco che tiene una mano sul volante e l'altra sulla testa per reggere l'elmetto che traballa e gli provoca fastidio alla guida lascia a bocca aperta. Quei disturbi sono dovuti al flusso d'aria della SF-25. Possibile non ne vada bene una alla Ferrari? Eppure quell'accessorio non è solo il frutto di una campagna di marketing, c'è dell'altro dietro la scelta di riprodurre quella parte di equipaggiamento in dotazione ai meccanici della Scuderia di Maranello. C'è un messaggio motivazionale sulla parte superiore che spiega bene qual è l'intento: la dedica per lo staff, tra i più veloci in questo inizio di stagione, è anche un auspicio per esserlo altrettanto anche in pista considerati i problemi palesi delle monoposto.

Le scritte motivazionali: una dedica ai meccanici del Cavallino

Com'è fatto il casco che il ferrarista sfoggia a Imola? Ai lati della bandiera italiana Leclerc che fossero inicata questa frase: "Continuiamo a spingere insieme, come una squadra", un chiaro segnale di fiducia e di voglia di rivalsa nonostante un'annata complicata e difficile da raddrizzare. "Spero che il casco sia veloce come i vostri pit-stop. Grazie per tutto il duro lavoro, questo casco è il più simile possibile a quello dei nostri meccanici. Imola è speciale e darò tutto".

Dai problemi col casco al rischio di essere tamponato da Alonso

Questa è la parte più bella… la parte più brutta è arrivata dal riscontro sulla pista: la comunicazione col muretto lo ha confermato. E che il lungo week-end di Imola finora non sia stato incoraggiante ne sono la riprova l'indisposizione che ha costretto Leclerc a saltare il media-day del giovedì, oltre al 12° tempo fatto registrare nella prima sessione giri che precede la Sprint Race e le qualifiche per la griglia di partenza.

Anzi, il pilota della Rossa ha rischiato perfino di essere coinvolto in un incidente, quasi tamponato dall'Aston Martin di Alonso. "C'è mancato poco che non gli finissi addosso", ha ammesso l'asturiano nel Team Radio. Cosa è successo? All'uscita della variante alta (curve 12 e 13) Leclerc aveva diminuito di molto la velocità mentre Alonso era lanciato con la sua vettura: allo spagnolo non è rimasto che effettuare una brusca frenata ed evitare con molto mestiere la collisione.

"L'ho quasi tamponato", ha detto al muretto salvo passare la Ferrari e gesticolare in maniera plateale per quell'episodio che avrebbe potuto rendere ancora più complicato il GP. Le ruote nella ghiaia alla curva 15, dopo il disagio in quella precedente, hanno completato un venerdì non proprio fortunato per le rosse e lo stesso Leclerc.

I tempi delle libere: Leclerc solo 12°, Hamilton in 5ª posizione

Quanto ai tempi e agli esiti della pista, la prima sessione di libere è stata nel segno della McLaren: Piastri ha chiuso primo davanti a Norris in 1:16.545. Terzo ‘crono' per la Williams di Sainz, poi Russell su Mercedes. La prima delle Ferrari fa capolino col quinto tempo di Hamilton, mentre Leclerc è solo dodicesimo. Tredicesimo Antonelli con l’altra Mercedes.