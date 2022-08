Leclerc e Verstappen penalizzati, il GP del Belgio sarà uno spettacolo: partiranno ultimi Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Potrebbe incappare nella stessa penalità anche Max Verstappen.

A cura di Marco Beltrami

Charles Leclerc e Max Verstappen sono abituati a lottare in pista e lo faranno sicuramente anche in occasione del GP del Belgio di Formula 1. Qual è però la novità relativa alla prova sullo storico circuito di Spa-Francorchamps? Il duello tra il monegasco della Ferrari e il campione del mondo e leader della classifica iridata della Red Bull, potrebbe svolgersi almeno inizialmente nelle retrovie. Infatti i due piloti dovrebbero partire entrambi dal fondo della griglia, a causa di una penalità. Certa ormai quella di Leclerc, ancora da confermare quella di Verstappen anche se tutto lascia presagire questo.

La notizia era circolata già da giorni, ma ora è stata confermata. Quello del Belgio sarà un Gran Premio difficile per la Ferrari che rischia seriamente di dover affidare solo a Sainz le speranze di vittoria. Charles Leclerc infatti avrà bisogno di una rimonta eccezionale e clamorosa per trionfare visto, che scatterà dietro tutti proprio come accaduto in Canada e dunque per la seconda volta stagione. Il motivo è legato dunque al cambio della power unit sulla F1-75, che comporta una penalità, come da regolamento.

Il pilota della Ferrari dunque potrà contare su un motore con una potenza maggiore e soprattutto più affidabile, con la speranza che possa mettere un punto ai problemi che lo hanno tormentato finora. Si tratta del nuovo motore endotermico, il quinto stagionale (ne sono consentiti da regolamento solo tre, e questo comporta la penalità) La scuderia di Maranello ha optato per questa soluzione, proprio perché sul circuito di Spa, c'è possibilità di sorpasso e quindi anche la partenza con penalità potrebbe essere meno pesante rispetto agli appuntamenti successivi del Mondiale di Formula 1, ovvero Zandvoort e soprattutto Monza. Oltre alla power unit la "rossa" di Leclerc potrà fare affidamento anche su una nuova ala posteriore e altri diversi interventi.

A rendere meno "pesante" il week-end di Leclerc potrebbe esserci anche la penalità di Verstappen. Secondo quanto riportato dagli olandesi del De Telegraaf, anche il leader mondiale partirà dal fondo della griglia per un cambio del motore e del cambio. Per ora non ci sono ufficialità, ma in terra oranje sono certi. Prepariamoci ad assistere dunque, se tutto fosse confermato, ad un doppio e super tentativo di rimonta. D'altronde è proprio il caso di dirlo "mal comune mezzo gaudio"