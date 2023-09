Leclerc come i Maneskin, si candida all’Eurovision: il pilota Ferrari cerca di vincere nella musica Charles Leclerc si è candidato a difendere i colori del Principato di Monaco all’Eurovision Song Contest dell’anno prossimo: “Sono pronto”. Il pilota della Ferrari è un pianista e compositore: potrebbe portare a casa qualcosa col microfono invece che col volante…

A cura di Paolo Fiorenza

Nel 2024 Charles Leclerc potrebbe avere due carriere: una da pilota di Formula 1 con la Ferrari e un'altra da cantante. Raddoppiare le proprie possibilità di vittoria è una buona strategia quando in un'attività si fa fatica a primeggiare. Ovviamente la mancanza di successi del 25enne monegasco non dipende soltanto dalla sua abilità al volante, ma anche dalla scarsa competitività – ormai pluriennale – della scuderia di Maranello.

Fatto sta che il buon Charles, che quest'anno ha pubblicato le sue prime tre composizioni al pianoforte, si è candidato per l'Eurovision Song Contest dell'anno prossimo. Lo ha fatto via Twitter, rispondendo in maniera scherzosa – ma non troppo, vista la sua passione per la musica – all'annuncio fatto dal portale Eurovoix circa il ritorno ufficiale del Principato di Monaco nella gara canora continentale, vinta nel 2021 dai Maneskin con ‘Zitti e buoni'.

"Sono pronto", ha scritto Leclerc, che potrebbe difendere l'anno prossimo nella competizione proprio i colori monegaschi. L'ultima volta che il piccolo Paese situato a Sud della Francia ha gareggiato all'Eurovision è stata nel 2006. Dopo quell'edizione, Monaco si ritirò dalla gara del 2007 a causa degli scarsi risultati e di tre mancate qualificazioni. Ora il Principato potrebbe tornare a competere nel 2024 – a Malmoe, in Svezia – grazie al recente lancio di TV Monaco e alla sua adesione all’Unione europea di radiodiffusione.

Inutile dire che la partecipazione di Leclerc sarebbe una bomba mediatica gigantesca, né qualcuno potrebbe obiettare che il pilota della Ferrari sarebbe un imbucato, visto che non solo suona benissimo il pianoforte, ma ha anche una bella vena creativa, come dimostrano le tre composizioni pubblicate negli scorsi mesi: AUS23, MIA23, MON23.

I nomi dei brani (solo strumentali) indicano che sono ispirati ad altrettanti Gran Premi di F1 di quest'anno: Australia, Miami e quello recentissimo di Monza, concluso al quarto posto da Charles. Per ora mancano parti cantate, ma da qua a maggio del 2024 Leclerc potrà comporre a iosa: potrebbe portare a casa qualcosa col microfono invece che col volante…