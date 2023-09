Verstappen è inarrestabile, trionfa anche nel GP di Monza: Sainz terzo, Leclerc fuori dal podio Ancora una vittoria per Vertappen che si aggiudica il GP di Monza: trionfo da record davanti a Perez e Sainz, Leclerc è rimasto fuori dal podio.

A cura di Ada Cotugno

Max Verstappen non ha rivali in questo Mondiale di Formula 1: l'olandese trionfa anche nel Gran Premio di Monza e diventa il primo pilota ad aver vinto 10 gare consecutive. Anche in Italia è sempre lui a dominare la scena, senza lasciare possibilità di replica agli avversari.

La sua "decima" è un altro capolavoro da record, con il primato strappato a Sebastian Vettel che si era fermato a 9 GP consecutivi. Basterebbero i numeri per descrivere il grande mondiale dell'olandese che alle prime battute di questa gara ha dovuto superare la concorrenza di Carlos Sainz, deciso a portare in alto i colori italiani nella tappa di casa.

Allo spagnolo non è bastata una partenza quasi perfetta per poter gestire la corsa in tutta tranquillità: Sainz è riuscito a scattare prima di Leclerc e Verstappen allo spegnimento dei semafori, ma la pressione del Campione del Mondo era così grande da indurlo all'errore in più di un'occasione.

Il momento decisivo della gara è stato il sorpasso alle 15a tornata, quando il ferrarista (già scampato a un sorpasso qualche istante prima) ha commesso un errore imperdonabile alla prima Variante che ha spalancato le porte all'olandese, bravo ad approfittare dell'occasione che si è venuta a creare.

Da quel momento in poi Verstappen ha corso un'altra gara, come visto più volte nel corso di questo Mondiale dove in pochi sono riusciti a fermarlo. Le Ferrari hanno provato a restare in scia e il passaggio alle gomme hard è stato decisivo per riguadagnare qualche posizione rispetto agli avversari.

A insidiare però il podio per Sainz e Leclerc ci pensa Perez: le ultime battute del GP di Monza sono entusiasmanti, fatte di sorpassi e controsorpassi, ma alla fine è il monegasco a dover alzare bandiera bianca e accontentarsi del quarto posto, alle spalle del compagno di scuderia che riesce invece a tenere ben salda la terza posizione.