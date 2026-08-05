Le vacanze di Kimi Antonelli in Sardegna su uno yacht immenso: sta vivendo il sogno di ogni 19enne

Kimi Antonelli sta passando le sue vacanze in Sardegna: tra sole, mare e tanto sport. Relax con gli amici ma anche sullo yacht di Toto Wolff, nel mezzo un giro record sui kart.

Si potrebbe dire, prendendo in prestito il titolo di un film, ‘Vita Smeralda' per Kimi Antonelli che si sta godendo le meritate vacanze nel break consueto che la Formula 1 si prende tra l'Hungaroring e il GP d'Olanda. Il leader del Mondiale sui social network sta mostrando qua e là le immagini delle sue vacanze, nelle quali si sta davvero rilassando. Tanto divertimento, tanto allenamento, tanto sport e anche un giro sull'immenso yacht di Toto Wolff. Divertimento puro che ha voluto rendere pubblico con un divertente video postato sui social.

Mare, sport e un giro sullo yacht di Toto Wolff

L'aveva detto che sarebbe andato in Sardegna a ritemprarsi dopo una prima metà di Mondiale F1 straordinario, è al comando, con 6 GP vinti e 50 punti di vantaggio su Hamilton, secondo. Kimi è in Sardegna con la famiglia, ma ha trovato anche degli amici. Nessuna fidanzata all'orizzonte, dopo la rottura a febbraio con Eliska Babickova. Lo sport è al centro della sua vita: ha giocato a padel, poi tanta corsa, non in macchina, e tanto nuoto. Mare a volontà, d'altronde è tra Porto Cervo e Baja Sardinia. Lo si è visto pilotare un tender, sullo yacht di Toto Wolff e tra un tuffo e l'altro si è dilettato con l'e-foil.

Antonelli ha avuto anche il tempo di battere un record di Leclerc

Essendo un ragazzo di 19 anni, 20 li compirà dopo il GP di Zandvoort, esce con gli amici e tira tardi. La movida fa parte della vacanza. Il relax fa parte del pacchetto, perché poi quando si tornerà a correre sarà bagarre, soprattutto per chi vuole vincere il titolo Mondiale. Per fare ciò, per andare da una parte all'altra, si muove con una Mercedes, che gli è stata messa a disposizione dalla Scuderia, una Mercedes da strada, che ha ritirato in una concessionaria di Olbia.

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Insomma, le vacanze da sogno per qualunque diciannovenne, ma non uno qualunque, perché AKA è il leader del Mondiale Piloti e viaggia veloce verso il titolo, e per far capire di essere sempre sul pezzo Antonelli sul più noto circuito di kart di zona ha realizzato il tempo più veloce di sempre, scippando il primato a Leclerc.

Le vacanze di Kimi prima del ritorno della F1

Sicuramente queste di Antonelli non sono vacanze come quelle di tutti gli altri, ma sono senz'altro le vacanze che ogni ragazzo vorrebbe vivere, vacanze totalmente da sogno, da film, si può dire banalmente. Kimi se le sta godendo in pieno, non si ferma un attimo, si diverte e si rilassa prima del ritorno in pista che gli imporrà ritmi durissimi con una gara dietro l'altra fino a dicembre, e la lotta per il titolo Mondiale (da vincere). Ma va anche detto, per chi è pronto a puntare il dito, che nella storia della F1 mai nessun ragazzo di 19 anni si è trovato in testa al campionato. Quindi vacanze da sogno per ogni ragazzo, ma meritate e in generale vita da sogno per un talento assoluto dello sport, non solo quello italiano.