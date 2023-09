Le strane regole imposte per il GP dell’India della MotoGP: vietati anche i selfie e i binocoli Gli organizzatori del GP dell’India della MotoGP 2023 hanno diramato una strana lista degli oggetti vietati sul circuito di Buddh nel corso del weekend: divieto di ingresso anche per bastoni per i selfie, macchine fotografiche e binocoli.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP si prepara a sbarcare in India per la prima volta nella sua storia con il Motomondiale 2023 che nel prossimo round, in programma nel weekend del 24 settembre, farà tappa al Buddh International Circuit di Dankaur (che ancora però deve completare il processo di omologazione a causa di alcuni lavori per rendere più sicuro il tracciato attualmente in corso). In tantissimi, tra appassionati e addetti ai lavori, non vogliono perdersi questo storico evento e si sono affrettati ad acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla prima corsa del campionato motociclistico più prestigioso al mondo sul tracciato indiano.

Nel momento in cui hanno ricevuto i ticket per l'ingresso nell'impianto che ospiterà il gran premio però non hanno potuto fare a meno di notare le strane regole imposte agli spettatori dall'organizzazione. A destare curiosità, e far storcere anche un po' il naso, sono infatti alcuni divieti molto particolari cui dovranno sottostare coloro che accederanno alle tribune o alle altre aeree del circuito indiano nel weekend del GP della MotoGP.

Dando uno sguardo alla lista degli oggetti che non si possono portare all'interno dell'impianto di Dankaur infatti ce ne se sono alcuni che lasciano alquanto perplessi. Oltre all'ormai tradizionale divieto di introdurre accendini, monete e bottiglie (anche quelle di plastica con tappo o senza) infatti gli organizzatori del primo Gran Premio dell'India della MotoGP hanno disposto anche che all'interno del circuito non sono ammessi nemmeno stampelle, zaini, power bank, ombrelli e qualsiasi tipo di cibo, ma non solo. Nella strana lista ne compaiono anche di più curiosi: tra gli oggetti vietati per il GP dell'India figurano difatti anche i bastoni per i selfie, le macchine fotografiche e i binocoli.

La lista degli oggetti vietati sul circuito di Buddh nel weekend del GP dell’India della MotoGP 2023

Di fatto dunque le stringenti norme imposte dagli organizzatori consentono pochissimo spazio di manovra agli spettatori del primo GP indiano della storia del Motomondiale che non potranno nemmeno scattarsi un selfie-ricordo di quello che è comunque uno storico evento utilizzando un bastone ad hoc (sempre che sia consentito portare dentro lo smartphone).