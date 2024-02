Le prime parole di Hamilton da nuovo pilota Ferrari sono entusiasmanti: spiega perché l’ha fatto Lewis Hamilton ha voluto raccontare le proprie emozioni a 48 ore dall’annuncio ufficiale della Ferrari. Lo ha fatto con un lungo ed emozionante post social. Dove ha ricordato il momento in cui arrivò in Mercedes: “Un atto di fede. Ed è la sensazione che provo di nuovo ora” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Ferrari ha annunciato Lewis Hamilton alla guida della Rossa giovedì 1 febbraio e a distanza di 48 ore il campione inglese rompe il silenzio sulla notizia più importante della Formula 1, che ne ha scosso equilibri e gerarchie. Il7volte campione del mondo lo ha fatto via social e ha utilizzato parole e pensieri ben precisi, che hanno già scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Cavallino Rampante.

"Sono stati giorni pazzeschi e pieni di una serie di emozioni". Così Lewis Hamilton ha rotto il silenzio social due giorni dopo l'annuncio ufficiale che lo vedrà alla guida della Ferrari a partire dal 2025. Una conferma arrivata a pochissima distanza dalle prime anticipazioni e che ha svelato le strategie di Maranello, culminate in una azione repentina, studiata a tavolino ma organizzata nei minimi particolari.

Hamilton in Ferrari segna una nuova era per la Formula 1 e non solo per la scuderia di Maranello: lascia il mondo Mercedes dopo una vita sportiva, 11 anni, verso quello che il pilota inglese ha senza indugi definito chiaramente. "La possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia, guidando in rosso Ferrari". Lo ha deciso senza indugio, anche se per un'altra stagione continuerà a correre per le frecce argentate alle quali dedicherà ogni energia e impegno: "Il mio obiettivo è la prossima stagione e tornare in pista con Mercedes. Sono più motivato che mai, sono più in forma e concentrato che mai" ha scritto in un lungo post Instagram. "E voglio aiutare la Mercedes a vincere ancora una volta".

Ma i pensieri più nelli sono stati regalati proprio al suo nuovo futuro, che è già realtà: "Come tutti sapete, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, è arrivato il momento per me di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e mi unirò alla Scuderia Ferrari nel 2025. Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato con Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia. Guidando in rosso Ferrari".

Hamilton già scalpita, per ciò che lo attenderà, con un contratto biennale con la Ferrari, per poter scrivere pagine uniche anche in rosso: "Era il momento giusto per cambiare e affrontare una nuova sfida. Ricordo ancora la sensazione di aver fatto un atto di fede nell'ignoto quando sono entrato nella Mercedes per la prima volta nel 2013. So che alcune persone non lo capivano all'epoca ma avevo ragione a fare la mossa allora ed è la sensazione che provo di nuovo ora. Sono entusiasta di vedere cosa posso portare a questa nuova opportunità e cosa possiamo fare insieme. Grazie a tutti voi che avete fatto questo viaggio con me" ha infine concluso Hamilton. "Mi avete sollevato mentre inseguo i miei sogni e spero di poter continuare a rendervi orgogliosi. Come sempre vi mando il mio amore e la mia energia positiva"

