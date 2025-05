Lando Norris si ritrova degli attrezzi dentro la sua McLaren a Miami: “Sta cadendo tutto a pezzi”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Episodio surreale quello andato in scena nel paddock di Miami. La prima e unica sessione di prove libere del GP di Formula 1 2025 è stata scossa da un avvenimento che ha dell’incredibile: due torce portatili sono state infatti dimenticate all’interno della monoposto di Lando Norris. Un errore tanto raro quanto potenzialmente pericoloso, soprattutto in un ambiente come quello della F1, dove ogni minimo dettaglio è sottoposto a un controllo meticoloso.

A rilevare la presenza anomala di oggetti in abitacolo è stato lo stesso Lando Norris, mentre era già in pista. Il pilota britannico ha immediatamente allertato il box via radio: "C'è qualcosa che si muove dentro la macchina. Ci sono così tanti strumenti nell'abitacolo. Sta cadendo tutto a pezzi”, ha comunicato con prontezza e lucidità.

Il team McLaren ha fatto rientrare subito la vettura ai box. Dopo un rapido controllo, i tecnici hanno scoperto due strumenti di lavoro ancora nel cockpit: una torcia da ispezione e una torcia da vernice, normalmente utilizzate durante i controlli pre-sessione.

Fortunatamente, l’anomalia è stata individuata prima che potesse causare conseguenze più gravi. Se uno degli oggetti fosse finito accidentalmente sotto i pedali in fase di frenata o accelerazione, l’impatto sulla guida sarebbe potuto essere estremamente pericoloso.

L’episodio ha lasciato sbalorditi addetti ai lavori e commentatori internazionali. In Formula 1, dove la precisione è maniacale e gli errori umani vengono ridotti al minimo, un'inavvertenza simile è quasi senza precedenti. E come se non bastasse la FIA ha anche aperto un'indagine sull’accaduto. Come previsto dal regolamento, l'episodio sarà valutato al termine della sessione e porterà con ogni probabilità a una sanzione economica per la scuderia di Woking.