Lando Norris ferito al volto, l’incidente durante una festa in Olanda: al GP Miami ci sarà Il pilota della McLaren è stato vittima di un incidente mentre era in Olanda. Norris è stato immortalato con il volto bendato e insanguinato. Nel GP di Miami sarà sicuramente in pista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A pochi giorni dall'attesissimo weekend del Gran Premio di Miami Lando Norris ha subito un piccolo incidente, che non gli compromette la partecipazione alla sesta gara del Mondiale di Formula 1. Ma di sicuro non ha vissuto un bel quarto d'ora ad Amsterdam, dove è stato immortalato con il volto bendato.

Dopo lo splendido secondo posto di Shanghai (l'ennesimo podio della carriera), Norris ha deciso di rilassarsi un po' ed è volato ad Amsterdam, nella terra dell'amico Verstappen e soprattutto della madre, che è olandese. E lì è stato fotografato con il volto insanguinato e bendato. A dire la verità non si conosce la dinamiche dell'incidente che lo ha portato in quelle condizioni. Il Daily Mail scrive che il pilota della McLaren si sarebbe ferito al naso con un vetro rotto.

Ma si sa solo che Norris ha preso parte al ‘Giorno del Re‘, una festa nazionale che gli olandesi celebrano dal 1885 e che si svolge nel giorno di nascita del re vigente, in questo caso Willem Alexander. Pare che Norris abbia preso parte a una festa con il noto deejay Martin Garrix su una barca allegra e forse pure troppo affollata. La sua partecipazione al Gp di Miami non è in dubbio.

Nel weekend (3 – 5 maggio) in Florida si disputerà il Gran Premio di Miami, e ci sarà pure la Sprint Race. Sarà un fine settimana intenso che Norris affronterà con il sorriso (come sempre) e con tante speranze, certo non di vittoria, ma di podio. Lotterà con i soliti noti e cioè con le Ferrari di Sainz e Leclerc e forse anche con Sergio Perez, che a Miami un anno fa conquistò l'ultima pole position della sua carriera.

Norris è reduce dalla pole nella Sprint, e da un errore di valutazione clamoroso, e dal secondo posto del GP della Cina e occupa la quinta posizione nel Mondiale Piloti, è a metà del guado: lontano dai primi quattro, ma con un margine ampio su Piastri, Alonso e i due della Mercedes.