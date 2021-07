L’Alfa Romeo resta in Formula 1 con Sauber anche dopo il 2021: preludio all’accordo con Ferrari Alfa Romeo rimarrà in Formula 1 insieme alla Sauber anche dopo la fine di questa stagione. I due marchi hanno annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale per proseguire insieme la loro avventura in F1. L’annuncio è di fatto un preludio al rinnovo di contratto della scuderia svizzera con Ferrari per quel che riguarda la fornitura dei motori.

A cura di Michele Mazzeo

Alfa Romeo ha firmato un rinnovo di contratto pluriennale con la Sauber. La casa del Biscione e la squadra svizzera dunque proseguiranno la propria partnership anche nelle prossime stagioni di Formula 1. Questo accordo di fatto sembra anticipare anche il rinnovo di contratto della scuderia con la Ferrari per quel che riguarda la fornitura dei motori, contratto che scade al termine di questa stagione. L'Alfa Romeo-Sauber dunque dovrebbe essere ancora motorizzata dal Cavallino anche nella nuova era della F1 che partirà ufficialmente dal 2022 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico.

Sembrano dunque essere smentite le voci che, dopo i dubbi espressi a riguardo dal team principal Sauber Frédéric Vasseur, vedevano vicina la fine del decennale rapporto tra la casa di Maranello e la scuderia svizzera di Formula 1. E invece il raggiungimento dell'accordo con Alfa Romeo (marchio anch'esso sotto il controllo degli Elkann, come la Ferrari, seppur tramite Stellantis) sembra quindi sancire la prosecuzione del matrimonio anche tra il Cavallino e il team di Hinwil. Un rinnovo che dovrebbe far arrivare tale binomio almeno fino al Mondiale di F1 2025 dopo il quale è già prevista un'altra rivoluzione per il Circus.

Un accordo che, come ha spiegato lo stesso Vasseur, va oltre la Formula 1: "I nuovi regolamenti ci stanno dando la possibilità di fare un altro passo avanti e credo fermamente che siamo nella posizione perfetta per fare grandi cose insieme. Non vediamo l'ora di continuare a muoverci verso la parte anteriore della griglia. Questo rapporto è molto importante anche per la nostra azienda nel suo insieme, al di là della pista – ha infatti sottolineato il team principal annunciando il rinnovo di contratto tra Alfa Romeo e Sauber-: il lavoro che abbiamo svolto nel mondo dell'automotive ha mostrato la portata delle competenze tecnologiche e produttive di Sauber Engineering e siamo fiduciosi di poter continuare a lavorare per Alfa Romeo su nuovi ed entusiasmanti progetti che daranno forma al futuro dell'industria automobilistica".