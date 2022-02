La ‘S’ di Senna rimossa dalla Williams: “Inizia una nuova era, guardiamo al futuro” Per la prima volta dal 1995 il logo di Ayrton Senna scompare dalla Williams. Il team principal Jost Capito ha spiegato il perché di questa decisione.

Dopo Haas, Red Bull, Aston Martin e McLaren è stata presentata ufficialmente la Williams che nel 2022 avrà come piloti Nicholas Latifi, l'uomo che ha deciso il Mondiale 2021, e Alex Albon, pilota tailandese al ritorno in Formula 1 dopo una stagione da riserva. Durante l'evento di presentazione si è notata subito la nuova livrea che è quella definitiva. Mentre la nuova FW44 con motore Mercedes sarà svelata ufficialmente in occasione dei test di Barcellona in programma dal 23 al 25 febbraio. Ma guardando con attenzione la Williams si nota anche la mancanza di un logo, di un simbolo che è stato posto sulle vetture della scuderia inglese ininterrottamente dal 1995.

La presentazione di nuove vetture è sempre un momento atteso, questo anno lo è un po' di più, considerate le grandi novità regolamentari. La Williams si fa notare per una livrea quasi totalmente blu e con una serie di sponsor che con i propri colori intervallano il blu e richiamano i colori della bandiera britannica (avendo il bianco e il rosso). Ma guardando con attenzione la Williams del 2022 si nota la mancanza del logo di Senna, la S stilizzata, che in alcune gare è stata sostituita da ‘Senna Sempre'.

Il team Principal del team Jost Capito ha spiegato perché sulla FW44 è stato rimosso il logo. Il dirigente della Williams ha dichiarato che la scuderia vuole cercare di guardare avanti e non vuole più pensare ai piloti del passato e non vuole sempre ricordare il Gran Premio di Imola del 1994. Nessuna voglia di cancellare il passato né Senna, ma c'è solo l'esplicita volontà di ripartire quasi da zero. D'altronde da tempo la scuderia non è più della famiglia Williams e la nuova proprietà vuole lasciare la sua impronta.

Invece, Capito ha affermato che il team ora di proprietà di Dorilton Capital dopo aver rilevato la famiglia fondatrice Williams nel 2020 continuerà a onorare Senna con uno spazio dedicato nel suo museo: "La decisione è stata che vogliamo andare avanti in futuro. Abbiamo una nuova era, abbiamo una nuova macchina. E abbiamo rinnovato anche il nostro museo, e dove abbiamo un'area speciale per celebrare Ayrton. Penso che dovessimo guardare ora al futuro e non mostrare ai piloti la ‘S' tutto il tempo in cui salgono in macchina e ricordarsi di quello che è successo. Senna lo onoreremo con uno spazio dedicato nel museo e di onorarlo". La famiglia di Senna non è stata avvisata né consultata, ma Capito fa sapere che la Fondazione Senna continuerà a essere sostenuta dal team inglese.