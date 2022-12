La rivelazione di Marc Marquez sul suo rapporto con Valentino Rossi oggi: “È come un divorzio” In un’intervista televisiva Marc Marquez è tornato a parlare di ciò che è successo nel finale del Mondiale della MotoGP 2015 e del suo rapporto attuale con il rivale Valentino Rossi mettendo una pietra tombale sulle possibilità di riappacificazione.

A cura di Michele Mazzeo

Tra le grandi rivalità della storia della MotoGP un posto speciale lo occupa sicuramente quella più recente che ha visto scontrarsi il giovane in rampa di lancio Marc Marquez e il già leggendario Valentino Rossi a partire dal 2015. Questo dualismo, divampato in quel campionato vinto in extremis da Lorenzo sul Dottore in cui il Cabronçito ha giocato il ruolo determinante di terzo incomodo, a differenza di molti altri, ha travalicato la pista con i due che hanno interrotto i rapporti anche sul piano personale diventando veri e propri nemici. E la situazione non sembra essere per nulla migliorata neanche dopo che il pilota di Tavullia ha messo fine alla sua carriera nel Motomondiale per passare alle quattro ruote.

Il marchigiano, anche dopo il ritiro della MotoGP, ha sempre detto pubblicamente di non poter mai perdonare lo spagnolo per quello che il comportamento avuto in quel 2015 in particolare a Phillip Island, Sepang e Valencia (le tre gare che di fatto gli sono costate il decimo titolo iridato): secondo lui infatti in Australia Marquez avrebbe favorito la rimonta del connazionale in lotta per l'alloro, in Malesia avrebbe gettato ulteriore benzina sul fuoco provocando la sua reazione costatagli poi la compromettente penalità in vista dell'ultima gara e in Spagna, pur avendone evidentemente di più, avrebbe scortato fino al traguardo Lorenzo senza attaccarlo proprio allo scopo di rendere vana la comunque straordinaria rimonta del Dottore giunto 4° dopo esser partito dal fondo della griglia.

Come avvenuto con Jorge Lorenzo (che nel 2022 è stato addirittura ospite al Ranch di Tavullia in occasione della 100 Km dei Campioni), nonostante l'acredine fosse elevata, si pensava che una volta che non sarebbero più stati avversari in pista, il rapporto tra i due potesse migliorare. E invece non è assolutamente così dato che dopo l'italiano anche Marc Marquez ha messo pubblicamente una pietra tombale sulle possibilità di riappacificazione tra i due.

Intervistato dal calciatore divenuto star della tv spagnola Joaquin nel suo programma Joaquin el Novato in onda sull'emittente Antena 3, infatti, l'otto volte iridato è tornato a parlare della sua rivalità con Valentino Rossi azzerando tutte le chance per una riconciliazione futura: "In quel 2015 sono state tante le cose che hanno fatto sì che vi fosse una brutta atmosfera, poi lui (Valentino Rossi, ndr) a Sepang non mi ha stretto la mano né mi ha salutato. C'era tensione e ognuno ha le sue ragioni. Non c'è possibilità che io possa riconciliarmi con lui. Lo rispetto molto per quello che ha fatto per il motociclismo, ha portato tanti tifosi e questo è un bene, ma da lì a [cancellare] quello che è successo…" ha difatti detto il pilota della Honda rispondendo alla domanda su cosa sia accaduto tra lui e quello che fino a qualche anno prima era sempre stato il suo idolo.

Lo stesso Marc Marquez ha poi spiegato perché, a suo avviso, Valentino Rossi soprattutto in quel GP della Malesia del 2015 si sia scaldato parecchio e lo ha fatto facendo utilizzando un termine di paragone calcistico più avvezzo al suo interlocutore: "Quando sei Messi non cerchi il contatto, non fai in modo che il gioco si scaldi. Perché sei il migliore. Se invece credi di essere un po' inferiore, fai di tutto affinché l'atmosfera diventi un po' più calda. E la stessa cosa è successa in quel finale di campionato dove è esploso tutto. Jorge Lorenzo aveva più velocità di lui, e Valentino voleva che l'atmosfera si scaldasse perché non era veloce come Lorenzo" ha infatti proseguito il 29enne di Cervera illustrando la sua versione di ciò che è accaduto nel 2015.

E, infine, è poi tornato a parlare del suo rapporto con Valentino Rossi spiegando che tra loro è avvenuta la stessa cosa che avviene quando finisce un matrimonio: "È come un divorzio, a seconda di chi ascolti, credi a una versione o all'altra. Non ci sono buoni o cattivi. Quello che è successo è successo e basta. C'era tensione ed è esplosa" ha difatti chiosato Marc Marquez chiudendo a qualsiasi tipo di riappacificazione con quello che da bambino è stato il suo idolo e che, proprio da qual campionato della MotoGP 2015 è invece diventato il suo più grande nemico.