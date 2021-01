Dal Mondiale 2021 il team Renault gareggerà in Formula 1 con il nome di Alpine F1. La "nuova" scuderia che ancora deve fare il suo debutto in pista ha già però conquistato un piccolo primato. Il team francese è infatti il primo a svelare la vettura per la prossima stagione, anche se ancora in via provvisoria. I colori ufficiali difatti verranno svelati solo a febbraio, ma in occasione dell'illustrazione del piano Renaulution, la Renault ha presentato in anteprima la vettura che scenderà in pista per il Mondiale 2021 di Formula 1 e che si chiamerà Alpine A521.

Tramite un video diffuso sui propri profili ufficiali nei vari canali social la scuderia transalpina ha infatti fornito una prima panoramica del design della A521, la vettura con cui Fernando Alonso ed Esteban Ocon prenderanno parte al prossimo campionato di Formula 1 che, salvo ulteriori cambiamenti al calendario, dovrebbe cominciare in Bahrain nel week end del 28 marzo. E a guidarli dal muretto dovrebbe esserci anche un po' d'Italia dato che l'ex team manger della Suzuki in MotoGP Davide Brivio sarà il nuovo team principal della scuderia dopo l'addio di Cyril Abiteboul.

La vettura presentata in anteprima dall'Alpine è nera con delle strisce blu-bianco-rosse nella parte posteriore di entrambe le fiancate che evidentemente simboleggiano la bandiera della Francia di cui Alpine e Renault sono gli unici rappresentanti nella griglia di partenza della prossima stagione per quanto riguarda team e fornitori di motori. Tricolore transalpino presente anche sull'ala posteriore e sulle paratie laterali di quella anteriore. Il colore scelto per le scritte degli sponsor e per il logo della stessa Alpine è invece il bianco. Tuttavia, questa dovrebbe essere una livrea provvisoria dato che in sede di presentazione il direttore del design, Antony Villain ha dichiarato che "alcune strutture della grafica rimarranno anche nella colorazione ufficiale, mentre altre cambieranno".