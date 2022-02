La Red Bull 2022 si mostra per la prima volta, è sbalorditiva: Hamilton beccato a spiarla A Barcellona è stata svelata ufficialmente la Red Bull, che mostra delle novità aerodinamiche sorprendenti. Newey ha interpretato in modo originale e estremo il nuovo regolamento della Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Quella di oggi è una giornata importante per la Formula 1, perché a Barcellona sono iniziati i primi test stagionali. I test non sono mai banali, ma quest'anno contano ancora di più. Perché con il cambio di regolamento le incognite sono enormi e le sorprese potrebbero essere davvero tante. Gli ingegneri dei team principali hanno operato scelte differenti. Mercedes e Ferrari si sono svelate la scorsa settimana, e si sono notate subito differenze tra le due vetture. L'attesa però era tanta per la Red Bull che in Catalogna si è svelata ufficialmente e ha mostrato un design sorprendente. Newey ha scelto una linea molto diversa da tutti quanti. La RB18 vuole difendere il titolo vinto ad Abu Dhabi e cercherà sin dall'inizio di vincere.

Questi primi tre giorni di test si svolgono a porte chiuse. Nessuna immagine in diretta tv, ma i social esistono, e fotografi e giornalisti presenti pubblicano immagini e quella che ha colpito maggiormente è la nuova Red Bull, che ha delle pance laterali sorprendenti. Il genio Newey ha fatto una scelta radicale, anche se naturalmente non si può ancora capire se il design quasi unico dei side pod si rivelerà anche vincente.

Ma intanto la Red Bull (come la Alpine) ha scelto una soluzione differente rispetto a Mercedes e Ferrari. Una soluzione originale e apparentemente estrema delle pance nella zona inferiore della RB18. Davanti alla presa d'aria per il raffreddamento c'è una specie di pala nella parte inferiore dell'apertura che pare stretta, ma che in realtà è ampia ed è legata direttamente al side pod, che sarebbero i braccetti laterali che sono tra l'altro ben visibili perché sono posti sotto il nome del nuovo sponsor principale, la Oracle.

Le pance sono quasi sospese ai lati del cockpit, con le prese d'aria più avanzate ma soprattutto ristrette. Il volume superiore delle pance si abbassa in coda, e così si crea uno scivolo che alimenta i flussi verso il diffusore. In questo modo si va a convogliare un ampio volume di aria nella zona inferiore delle pance. Tutto fatto con l'obiettivo di dare maggiore velocità a questa vettura.

Horner, il team principal del team, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dicendo che la Red Bull non sa a chi livello si trova, vuole vincere ancora, ma non è certa di fare un altro colpo grosso: "Puntiamo a costruire su ciò che abbiamo ottenuto l'anno scorso. L'obiettivo è cercare di mantenere il titolo. Ma c'è comunque una grande incognita. E se ci siamo persi qualcosa con questi regolamenti?".

Ma intanto mentre la Red Bull almeno ufficialmente nutri dei dubbi sulle proprie prestazioni, spunta Lewis Hamilton. Il pilota inglese si è messo a investigare, e da buon ispettore (come l'amico Vettel), con tanto di impermeabile, si è presentato davanti al box della Red Bull, dove ha spiato le caratteristiche della nuova vettura di Vertsappen e Perez.