La reazione di Carlos Sainz davanti alla Ferrari da 3 milioni di euro di Leclerc: non è da pilota La reazione di Carlos Sainz sr. alla vista della Ferrari Daytona SP3 di Charles Leclerc ha fatto il giro del mondo. Nemmeno un pilota tanto esperto e scafato è riuscito a trattenere il suo stupore e la sua ammirazione per quel bolide.

A cura di Alessio Morra

Anche un pilota di grande esperienza, che ne ha viste tante in pista e fuori, può stupirsi nel vedere una vettura. Questo è quanto successo sia a Carlos Sainz Sr., papà del pilota Ferrari, nonché plurivincitore anche della Dakar, che a Carlos Sainz jr, pilota in carica della Ferrari. Nessuno dei due è riuscito a non mostrare il proprio stupore una volta vista la nuova fiammante e costosa vettura di Charles Leclerc, una fantastica Ferrari Daytona SP3.

I Sainz osservano dal vivo la Ferrari di Leclerc

Carlos Sainz Sr. segue quasi sempre le gare del figlio e nella settimana del GP di Monaco è stato con lui fisso, nella sera che ha preceduto l'intero weekend di gara, i Sainz hanno avuto modo di vedere da vicino l'ultimo gioiello acquistato da Charles Leclerc. Ovviamente nel Principato muoversi in libertà o in solitudine è impossibile e quindi quando, probabilmente, sono usciti, dall'esterno di un ristorante, Sainz padre e figlio sono stati seguiti da un codazzo di persone che hanno visto, e qualcuno ha immortalato, una scena divertente.

Lo stupore di Carlos Sainz per la Ferrari Daytona SP3

Leclerc in quel momento non c'è. Ha lasciato le chiavi della sua fantastica Ferrari Daytona SP3 all'amico Carlos, che ha portato anche il papà a vedere dal vivo il bolide, parcheggiato a bordo strada. Su Instagram sono stati pubblicati diversi video in cui si vedono i Sainz avvicinarsi alla Ferrari. Il pilota Ferrari arriva per primo e non fa nulla per non mostrare la propria sorpresa per quell'auto che lo stupisce.

I due osservano l'auto dall'esterno, poi la portiera si apre, non in modo convenzionale (perché la portiera è a forbice). Papà Carlos si accomoda nel posto di guida, al volante, l'accende, dà qualche colpo di gas, per sentire il motore e dopo aver visto anche tutte le dotazioni interne, esce.

Il costo della Ferrari Daytona SP3

Mentre Carlos jr. chiude la vettura, il più grande dei due fa una smorfia, un'espressione con cui mostra tutto il suo enorme sbalordimento per quella Daytona SP3, un gioiello che vale circa 3 milioni di euro. Di questo esemplare ne esistono solo 599, uno è di Leclerc, un altro è di Ibrahimovic. Chissà se i Sainz proveranno a comprarlo.