Leclerc si è comprato un'altra Ferrari, ecco la sua Daytona SP3: costa una fortuna Charles Leclerc ha aggiunto un'altra Ferrari al suo ampio parco auto. Il pilota di Formula 1 ha acquistato la Daytona SP3 dal valore di oltre due milioni di euro.

A cura di Alessio Morra

Tra un Gran Premio e l'altro Charles Leclerc ha ampliato il proprio parco auto e nel suo garage ora c'è anche un'altra fantastica Ferrari, la SP3 Daytona. Una vettura che ha un costo elevatissimo e che è stata anche modificata su espressa richiesta del pilota monegasco che ha piazzato il suo numero, il 16, sulla vettura.

Le immagini sbucate sui social hanno confermato l'acquisto, del quale in realtà se ne parlava già da settimane. Leclerc in questi giorni è stato visto in un concessionario Ferrari del Principato di Monaco e da lì è tornato a casa con una fiammante Ferrari SP3 Daytona. Un modello nuovo e che rappresenta l'apice in questo momento per Maranello. La vettura appartiene alla collezione ‘Icona', una serie di modelli a tiratura estremamente limitata.

La nuova Daytona SP3, che segue la SP1 e la SP2 Monza, riprende elementi stilistici di vetture del passato e li reinterpreta in chiave moderna. Il costo della Daytona SP3 è di oltre due milioni di euro, per la precisione 2,3 milioni di euro.

La vettura di Leclerc è unica, intanto perché non è rossa ma nera opaca, ha sulla fiancata la bandiera di Monaco e sul montante B è presente il numero 16, quello che utilizza in Formula 1 il pilota della Ferrari, che sarà facilmente riconoscibile quando utilizzerà quella vettura. Della Daytona SP3 esistono 599 esemplari, uno di questi l'ha comperato Zlatan Ibrahimovic.

Le caratteristiche tecniche della Ferrari Daytona SP3. Il nome è un richiamo alla storia della Ferrari e del Motorsport, perché a Daytona si disputa dal 1962 la 24 ore, una competizione che la Ferrari vinse nel 1967 (con il mito Bandini e Amon) e nel 1970 (con Andretti e Ickx). Questa vettura può toccare i 340 chilometri orari e va in 2,8 secondi da 0 a 100. Vettura iper-tecnologica, ma segue la tradizione. Il cruscotto è minimalista.

La Daytona SP3 si ispira a le meravigliose e mitiche Ferrari degli anni '60 con una serie di interruttori fisici. L'eccezione al passato o meglio la vera modernità è rappresenta dai tanti pannelli multifunzione touch e dal manettino sul volante che permette di selezionare le varie modalità di guida.