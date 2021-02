Una Ferrari totalmente elettrica entro il 2030. È la deadline tracciata da John Elkann, presidente e amministratore delegato ad interim di Ferrari, che nella conference call di presentazione dei risultati del 2020 della società, ha voluto svelare questo nuovo obiettivo del Cavallino di Maranello. Un annuncio importante che traccia una svolta nel futuro della Ferrari, ma senza lasciare ulteriori dettagli su come sarà il primo modello elettrico della Rossa.

Ciò che è certo, è sicuramente che nel primo semestre del 2022, in occasione del Capital Markets Day in cui sarà aggiornato il piano industriale della Ferrari e svelata la nuova strategia di prodotto, saranno rese note maggiori informazioni sulla futura gamma elettrificata. "In un decennio vedremo una Ferrari full electric, vogliamo vederla". Sono state queste le esatte parole di John Elkann che punta già in alto, auspicando che venga progettato un motore elettrico degno di una Ferrari. Lavori in corso, come si direbbe in questi casi, ma la strada è ben tracciata e la Rossa si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia. Elkann, nel corso della sua call, ha poi voluto affrontare anche il tema della Ferrari in vista della nuova stagione di Formula 1.

Una Ferrari full electric entro il 2030

La data è da cerchiare (in rosso ovviamente) sul calendario. L'anno 2030, sarà quello in cui finalmente anche la Ferrari svelerà il suo primo modello di auto elettrica. Uno scenario illustrato da John Elkann e che ha già riscosso grande interesse da parte degli azionisti. Non è stato aggiunto alcun dettaglio, ma solo un periodo di tempo ben preciso per mettere a punto ogni tipo di accorgimento necessario, per cercare di rendere la full electric della Rossa, degna del nome Ferrari.

Un vero cambio di rotta, verrebbe da dire, dato che già in diverse occasioni si era parlato dell'elettrico in Ferrari. Dopo aver comunicato più volte l'intenzione di voler attendere tecnologie propulsive adatte a una supercar del Cavallino Rampante, oggi il sorprendente annuncio che stravolge ogni tipo di tentennamento da parte dei vertici della società. Il debutto della sua sportiva a zero emissioni, è dunque già stato annunciato. Lo sviluppo dei powertrain e gli enormi passi da gigante fatti sul lavoro di riduzione del peso delle batterie, hanno evidentemente convinto la Ferrari.

L'auspicio di Elkann in vista della nuova stagione Ferrari in Formula 1

Nel frattempo Elkann, ha anche parlato dell'avvio della stagione di Formula 1: "Non siamo soddisfatti dei nostri risultati e lavoreremo con umiltà e dedizione per cambiare la situazione – ha sottolineato durante la call conference – Le vittorie passate non sono garanzia per il futuro. I risultati dello scorso anno non sono stati all'altezza della nostra storia. Dobbiamo concentrarci sulle nostre priorità per tornare competitivi e vincere".

Elkann ha ribadito il concetto di umiltà, a lui molto caro, come segreto per scrivere i successi del futuro e riprendere con il filo vincente del passato della Ferrari: "Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro – ha proseguito – Dobbiamo ricominciare con umiltà".