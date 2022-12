La Porsche che ha vinto la 24Ore di Le Mans finisce sul terrazzo di casa: “È un’opera d’arte” L’imprenditore e pilota Luc Vanderfeesten ha posizionato la Porsche 919 Hybrid che ha vinto la 24Ore di Le Mans nel 2015, 2016 e 2017 sul terrazzo del suo nuovo attico.

A cura di Michele Mazzeo

La città belga di Hasselt è divenuta famosa nel mondo del motorsport perché qui, pur essendo olandese, è nato il due volte iridato di Formula 1 Max Verstappen. Da oggi però sarà anche nota per un'altra particolarità: sarà l'unica cittadina in cui si potrà ammirare la Porsche 919 Hybrid che ha vinto la 24Ore di Le Mans nel 2015, 2016 e 2017 sul terrazzo dell'attico di un palazzo del centro.

Passando da lì viene inevitabile chiedersi chi, come e perché abbia deciso di posizionare lì l'ultimo gioiello della casa tedesca capace di imporsi nella categoria regina della prestigiosa gara endurance. Per rispondere a due delle tre domande di cui sopra basta sapere che l'uomo dietro questa stravagante idea è Luc Vanderfeesten, appassionato di sport motoristici e di Porsche, pilota di lungo corso che vanta diversi risultati di rilievo nella Porsche Carrera Cup del Benelux e che ha preso più volte parte alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, nonché co-proprietario di due centri Porsche nelle città olandesi di Eindhoven e Maastrich.

Evidente quindi che l'ex militare (è stato per 25 anni nell'esercito belga prima di intraprendere la carriera di imprenditore e dedicarsi al contempo al motorpsort) abbia una vera e propria passione per gli sport motoristici e le vetture della casa di Stoccarda. Facile dunque desumere perché abbia deciso di installare il prototipo più vincente della storia della Porsche sul terrazzo del suo nuovo attico situato all'8° piano di un edificio nel centro di Hasselt: "Porto letteralmente un'icona del motorsport a casa mia. Altri uomini hanno una collezione di macchine nel seminterrato, io ora ho un'auto da corsa che posso ammirare dal soggiorno. Per me questa vettura è una vera opera d'arte" ha infatti spiegato il 55enne belga.

Resta dunque da capire solo come abbia fatto Luc Vanderfeesten a portare la macchina fin lassù. Innanzitutto va detto che si tratta di un modello originale ma senza motore: la Porsche 919 Hybrid finita sul balcone dell'imprenditore belga dunque pesa solo 200 kg e dunque, grazie all'aiuto di alcuni collaboratori, è stato possibile issarla e trasportarla a mano tra le strette vie del centro di Hasselt. Giunti davanti Residence Refuga, dietro la storica facciata dell'Herkenrode Kazerne, poi la vettura è stata imbracata e issata fino all'ottavo piano del palazzo da un'enorme gru e quindi posizionata su una pedana creata ad hoc. Il 55enne di Hasselt ha anche pensato al possibile deterioramento dell'amata "opera d'arte" appena installata sul balcone di casa: sopra lo strato in fibra di carbonio che già di per sé non si arrugginisce ha fatto applicare su tutta la carrozzeria uno speciale strato ceramico per aumentarne la resistenza agli agenti atmosferici.

L'uomo ha dunque pensato a tutto nei minimi dettagli, ma, come ammesso da lui stesso, è un'altra la cosa più difficile da affrontare per realizzare il suo sogno. Lo scoglio più complicato da superare per mettere in pratica la stravagante idea di mettere una Porsche 919 Hybrid sul terrazzo di casa è stato infatti convincere la moglie Sarah, con la quale vivrà nel nuovo attico, ad assecondarlo: "Sono riuscito a convincerla che si tratta di un'opera d'arte" ha difatti rivelato Luc Vanderfeesten tirando un sospiro di sollievo.