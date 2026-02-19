La partenza di Hamilton è un segnale forte: Lewis scatta a razzo e lì supera tutti in pochi metri

Lewis Hamilton è motivato. Ha probabilmente capito che la Ferrari c'è, non è la favorita, ma non è quella dello scorso anno. I test del Bahrain stanno dando fiducia, Leclerc lo ha detto chiaramente. L'inglese, che a 41 anni sogna ancora in grande, in quest'ultimo suo giorno di test ha dato dei segnali molto precisi, e chi lo conosce bene ha capito che Hamilton sta fiutando qualcosa d'importante. La partenza sfoderata è un messaggio che Lewis ha mandato a tutti gli altri, un po' come a dire, sono qui e sono pronto per fare qualcosa di clamoroso in questa stagione 2026.

"Non è stata una giornata perfetta, ma il team ha fatto un lavoro straordinario"

A parole si è mantenuto cauto. Non poteva essere altrimenti, perché in mattinata è stato a lungo fermo per un problema alla sua SF-26, ma la Scuderia viene prima di tutto e i complimenti al team non sono mancati: "Non è stata una giornata perfetta perché non siamo riusciti a completare tutto ciò che avevamo pianificato. Ma il team ha fatto un lavoro straordinario riparando la macchina e facendomi tornare in pista. I giri che abbiamo percorso e i dati raccolti saranno importanti per continuare a prepararci per la stagione".

Hamilton vola nella prova di partenza

A parole vola basso, a livello comunicativo soprattutto negli anni d'oro ha sempre saputo il fatto suo. In pista però ha mandato un paio di segnali. Il primo un sorpasso a Piastri, che lascerà il tempo che trova ma c'è. Poi soprattutto una partenza old style.

Quando sono terminati i test del giovedì i piloti in pista hanno fatto una prova di partenza. Hamilton si è messo in quinta fila, tecnicamente al nono posto. Ha fatto uno scatto d'altri tempi. Era in quinta fila, davanti, però, ne aveva solo quattro di piloti, ma comunque partiva da metà griglia.

Quattro sorpassi per un Lewis d'annata

Li ha superati tutti una volta arrivato alla prima curva. Si potrà dire o obiettare qualsiasi cosa, ma alla fine è passato davanti a tutti, cosa che gli è riuscita spesso e che si augura di fare nuovamente. In ogni caso è un bel segnale questo. C'è un Hamilton voglioso e grintoso, che forse, più di chiunque altro, ha capito di avere tra le mani una Ferrari di alto livello.