La nuova Ferrari si nasconde nelle FP1 del GP di Spagna: Verstappen e Red Bull subito dominanti Max Verstappen è nettamente il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2023: nascoste le Ferrari con Sainz e Leclerc che si sono dedicati a prove di comparazione tra la nuova SF-23 con i sostanziali aggiornamenti e la vecchia monoposto.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull e Max Verstappen mettono subito in chiaro le cose al via del Gran Premio di Spagna. L'olandese domina infatti la prima sessione di prove libere del settimo round del Mondiale di Formula 1 2023 sulla pista di Barcellona con un netto vantaggio sul resto del gruppo. Alle sue spalle, con un ritardo di oltre sette decimi, si piazza difatti il compagno di squadra Sergio Perez, e i due alfieri dell'Alpine Esteban Ocon e Pierre Gasly, rispetivamente 3° e 5° inframezzati dal sorprendente Nyck De Vries con l'AlphaTauri (team satellite della squadra austriaca).

Sessione dedicata a raccogliere dati invece per la Ferrari che in queste FP1 ha messo in pista i suoi due piloti con due vetture molto diverse tra loro. Il padrone di casa Carlos Sainz ha infatti provato la nuova SF-23 dotata del rivoluzionario pacchetto d'aggiornamenti che riguarda soprattutto la carrozzeria (con pance più snelle e nuove forme) e il fondo, mentre Charles Leclerc ha disputato queste prime libere a Barcellona con la vecchia monoposto utilizzata fino a Monte Carlo. Per quanto riguarda la simulazione di qualifica il monegasco fa meglio dello spagnolo che invece ha performato leggermente meglio con le altre mescole e nell'ultima mini-simulazione di passo gara. Bisognerà attendere il resto del weekend però per capire l'effettivo potenziale di questa nuova Ferrari rivoluzionata.

FP1 dedicata ai test anche per Aston Martin e Mercedes che, come la scuderia di Maranello, hanno dedicato questa sessione di prove libere ad accumulare dati per capire quanto il funzionamento dei nuovi aggiornamenti portati sulle rispettive vetture per questo GP di Spagna.

I risultati delle FP1 e i tempi dei piloti nelle prime libere del GP di Spagna della Formula 1 2023