La moto va in fiamme in pista a Mandalika, Rins si tuffa come uno stuntman: paura in MotoGP Durante le prove libere 4 del Gran Premio di Indonesia di MotoGP fuori programma per Alex Rins che ha visto la sua Suzuki prendere fuoco in pista.

A cura di Marco Beltrami

Sabato movimentato in MotoGP. Il week-end del Gran Premio d'Indonesia sul circuito di Mandalika, è stato contraddistinto da uno spettacolare incidente, che ha visto come protagonista il pilota della Suzuki Alex Rins. Il tutto è avvenuto durante la quarta sessione di prove libere, con lo spagnolo che ha dovuto fare i conti con un curioso imprevisto. La sua moto infatti ha preso fuoco, costringendo Rins ad un'operazione da stuntman.

Alex Rins era alle prese con i test a bordo della sua Suzuki, quando si è accorto che qualcosa non andava nella parte posteriore della due ruote. Dopo essersi ripetutamente girato, a destra e sinistra, lo spagnolo ha trovato il problema. Uno spavento enorme per Rins che si è accorto delle fiamme in basso, che si stavano estendendo anche in mezzo alla Suzuki. A quel punto inevitabile fare qualcosa, con il classe 1995 di Barcellona che ha deciso in una frazione di secondo di abbandonare la moto.

Ecco il tuffo con la Suzuki in corsa, con Rins che dopo aver decelerato, con un'operazione simile a quello di uno stuntman, si è letteralmente tuffato cadendo rovinosamente prima sul tracciato e poi nella ghiaia. Fortunatamente nessuna conseguenza per Alex, e nemmeno per Zarco. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con la scia di olio lasciata dalla Suzuki di Rins ed è caduto a sua volta. C'è voluto un bel po' di tempo da parte degli addetti ai lavori per ripulire la pista e permettere ai piloti di completare dunque la quarta sessione di prove libere.

Non è la prima volta che la Suzuki deve fare i conti con un incidente del genere. Infatti un episodio simile, era avvenuto nel 2018: durante una sessione di riscaldamento del motore, erano spuntate delle fiamme proprio dal mezzo di Rins, che avevano costretto i meccanici ad intervenire con gli estintori. Le libere a Mandalika sono proseguite poi con Morbidelli che ha collezionato il miglior tempo, davanti a Bezzecchi e Zarco. Quinto il coraggioso Rins.