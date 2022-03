Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Indonesia, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Il Gran Premio d’Indonesia di MotoGP sul circuito di Mandalika è il secondo appuntamento della stagione. Le qualifiche saranno trasmesse in TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Il Gran Premio d'Indonesia è la seconda gara della stagione in MotoGP che ha esordito in Qatar. Il motomondiale si dà appuntamento sul circuito di Mandalika, che ospiterà per la prima volta un appuntamento della categoria regina. I piloti che hanno già avuto modo di testarlo lo scorso mese, sono pronti a darsi battaglia in quello che sarà il terzo GP d'Indonesia della storia, il primo dopo 25 anni di assenza. Dopo le prove libere del venerdì le favorite per la pole sembrano essere le Yamaha con Quartararo e Morbidelli più in palla rispetto alle Ducati. Marc Marquez invece è apparso in grande difficoltà. Tutto però può cambiare nelle qualifiche in programma oggi sabato 19 marzo e visibili in diretta TV su Sky e DAZN, con sintesi poi in chiaro su TV8. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle qualifiche del GP Indonesia.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Indonesia di MotoGP

Le qualifiche del GP d'Indonesia sul circuito di Mandalika della MotoGP iniziano oggi sabato 19 marzo alle ore 8:05 italiane. Un orario particolare che tiene conto del fuso orario, visto che in Indonesia saranno le 14:05. Dopo le prove libere 3 che si terranno dalle 3:50 alle 4:35 italiane, ci saranno le FP4 dalle 7:25 alle 7:55, antipasto della battaglia per la definizione della griglia di partenza della gara in programma poi domenica alle ore 8:00 italiane. Nella prima gara della stagione a conquistare la pole position è stato Martin, con Bastianini poi vincitore della gara, piazzatosi secondo.

Qualifiche MotoGP al GP Indonesia, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Dove vedere in TV le qualifiche del GP Indonesia di MotoGP? Sarà possibile assistere in diretta TV alle qualifiche su Sky e DAZN. Appuntamento sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del satellite). Per quanto riguarda invece lo streaming delle qualifiche di Mandalika, sarà possibile sfruttare l'app Sky Go, riservata agli abbonati dell'emittente satellitare. Le qualifiche saranno visibili anche su DAZN per i possessori di Smart TV. Gli stessi potranno utilizzare la piattaforma live on demand NOW TV comprando il singolo biglietto dell'evento. Per quanto concerne invece la visione in chiaro, nessuna diretta, ma trasmissione in differita alle 13 su TV8