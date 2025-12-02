La McLaren ingaggia Leonardo Fornaroli: cosa farà il neocampione F2 nel team di Formula 1

La McLaren firma Leonardo Fornaroli: il campione F2 entra nel Driver Development Programme. Ecco quale sarà il suo ruolo nel team e perché non correrà in F1 nel 2026.

La settimana perfetta di Leonardo Fornaroli non si è chiusa in Qatar con la conquista del titolo di Formula 2, ma con la firma più pesante della sua giovane carriera: l'ingresso nel McLaren Driver Development Programme. Un annuncio che conferma quanto Fanpage aveva anticipato già nei giorni successivi al suo trionfo: il piacentino non sarà in griglia nel Mondiale F1 2026, ma un top team era pronto a puntare su di lui per costruirne il futuro.

Il giorno prima del suo 21° compleanno, il neocampione F2 arriva a Woking dopo una stagione da dominatore: quattro vittorie, tre pole, cinque podi e quella costanza che l'ha proiettato nel ristretto club dei piloti capaci di vincere consecutivamente F3 e F2 al primo tentativo. Una lista che comprende nomi come Hamilton, Russell, Leclerc, Piastri e Bortoleto.

Cosa farà Leonardo Fornaroli in McLaren

Il comunicato è chiaro: Fornaroli avrà un ruolo da test driver e development driver all'interno della struttura di Formula 1. Un incarico centrale nel programma giovani di Woking, sempre più strategico in vista dell'espansione del team tra F1, IndyCar e WEC.

Per l'italiano sarà un anno di lavoro intenso al simulatore, affiancando i piloti ufficiali nello sviluppo della monoposto e prendendo parte alle giornate di test dedicate. Un passaggio necessario per inserirlo nei meccanismi della squadra e prepararlo a un eventuale debutto in gara a partire dal 2027, quando il mercato potrebbe finalmente aprirgli un varco reale verso un sedile.

Nel comunicato ufficiale, è Fornaroli stesso a spiegare il peso di questa opportunità: "Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte del McLaren Driver Development Programme. Il mio obiettivo finale è correre ai massimi livelli".

Un progetto che guarda molto oltre il 2026

L'arrivo di Fornaroli si inserisce in una McLaren che sta ricostruendo la propria pipeline di talenti dopo diverse uscite eccellenti. Con lui entrano nel programma anche Richard Verschoor, terzo in F2 e vincitore del GP di Macao 2019, e Christian Costoya, uno dei kartisti più promettenti del panorama europeo.

Il team, come sottolineato da Alessandro Alunni Bravi, punta a creare un percorso che metta a disposizione dei propri piloti "un'ampia gamma di test e opportunità di progressione in tutte le nostre serie di corse".

Per Fornaroli significa inserirsi in un progetto tecnico di lungo periodo, costruendo credibilità dentro un team che negli ultimi anni ha rilanciato talenti come Oscar Piastri, anche lui promosso dopo la doppietta F3–F2.

Perché non correrà in F1 nel 2026

L'ingaggio in McLaren non cambia un punto chiave: Fornaroli non debutterà da titolare nel 2026. Tutti i sedili erano già stati blindati in anticipo a causa della rivoluzione regolamentare, come Fanpage.it aveva raccontato. Le poche caselle rimaste aperte sono state occupate per motivi politici, commerciali o interni ai programmi Academy, lasciando fuori anche un campione dalla doppietta storica.

Per questo la McLaren rappresenta la migliore porta d'ingresso possibile verso il 2027, l'anno in cui il mercato potrebbe finalmente liberare uno spazio da titolare. Fornaroli ha fatto tutto ciò che serviva per arrivare in Formula 1. Ora potrà costruire il suo ingresso con un team che crede davvero in lui.