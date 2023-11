La lite fuori pista sfuggita alle telecamere a Valencia: Bezzecchi piomba nel box di Marquez Dopo l’incidente che ha messo anticipatamente fine alla sua gara nel GP di Valencia della MotoGP 2023 Marco Bezzecchi è piombato nel motorhome di Marc Marquez dove, lontano dalle telecamere, sarebbe andato in scena un acceso diverbio tra i due.

A cura di Michele Mazzeo

Al termine dell'ultima gara della MotoGP 2023 che, già dopo la rovinosa caduta di Jorge Martin, aveva consegnato, a sua insaputa, il titolo mondiale a Pecco Bagnaia (che poi è andato anche a vincere la corsa), sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, mentre tutti erano concentrati giustamente sui festeggiamenti del neocampione del mondo, è andato in scena un "regolamento di conti" sfuggito alle telecamere che ha visto protagonisti Marco Bezzecchi e Marc Marquez che si erano scontrati in pista.

Prima della conferenza stampa in cui il pilota italiano del Team VR46, infuriato per la manovra dell'alfiere Honda che ha messo fine alla sua gara dopo appena tre curve, ha rivolto pesanti accuse all'otto volte iridato ("È il più sporco di tutti, ma i Commissari non gli fanno mai niente") infatti nel paddock è andata in scena una violenta lite verbale tra i due nel momento in cui Marco Bezzecchi è piombato nel motorhome di Marc Marquez.

Il riminese infatti, dopo esser finito nella ghiaia in seguito ad un contatto con il plurititolato spagnolo, non si è dato pace cercando in tutti i modi di avere giustizia. Prima si è diretto dai Commissari della FIM che però non lo hanno ricevuto e poi ha chiesto di parlare con il direttore sportivo della MotoGP Carlos Ezpeleta (figlio del boss della Dorna Carmelo Ezpleta) ricevendo anche in questo caso un rifiuto. A quel punto ha pensato di risolvere la questione a quattr'occhi con il diretto interessato andandolo a trovare nella sua "casa mobile". A rivelarlo è stato lo stesso Bezzecchi: "Sono andato al collegio dei commissari ma non volevano parlare con me. Ho provato a parlare con Carlos Ezpeleta, ma non ha voluto parlarmi. E quindi sono andato a cercare direttamente Marc" ha infatti svelato il 25enne di Rimini.

Le telecamere non hanno ripreso la scena ma, secondo le indiscrezioni raccolte di chi ha assistito all'incontro, da parte del pilota italiano sarebbero volati diversi insulti mentre Marquez è riuscito a mantenere la calma (seppur non lesinando velate minacce: "Potresti pentirti in futuro di questa sceneggiata" avrebbe infatti detto, tra le altre cose, l'otto volte campione del mondo) facendo sì che la situazione non diventasse ancora più incandescente e degenerasse. Nonostante l'inevitabile tensione, non vi è stato infatti alcun contatto fisico tra i due.

Terminata la lite verbale i due si sono presentati per le consuete sessioni con i media. Qui Bezzecchi ha proseguito il suo j'accuse nei confronti dello spagnolo e del presunto modo privilegiato in cui viene trattato da MotoGP e FIM, mentre Marc Marquez ha glissato minimizzando l'accaduto: "È giovane, ci sta che abbia perso un attimo la testa" ha difatti chiosato sull'argomento rispondendo ai giornalisti spagnoli che gli chiedevano di quanto avvenuto in precedenza nel suo motorhome glissando poi anche nell'intervista TV ("Non voglio perdere tempo con questo personaggio. Prossima domanda" ha difatti detto a DAZN a riguardo). Smaltita la rabbia poi il pilota italiano si è diretto nel box Ducati per festeggiare il titolo conquistato dall'amico Pecco Bagnaia (i due sono entrambi cresciuti nella VR46 Academy) ritrovando il sorriso e diventando l'animatore della festa e in serata andando a ritirare il premio per il terzo posto ottenuto nel Mondiale 2024 della MotoGP al Gran Galà della FIM.

