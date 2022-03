La Haas pronta a scaricare il russo Mazepin: individuato il sostituto per la nuova stagione della F1 Le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina si fanno sentire anche in Formula 1, con la scuderia americana pronta a scaricare Mazepin. C’è il sostituto.

A cura di Marco Beltrami

Quale sarà il destino di Nikita Mazepin? Il pilota russo sarà ancora nell'abitacolo della Haas nella nuova stagione di Formula 1? Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, rappresentano una doccia fredda per il classe 1999 di Mosca. La scuderia statunitense infatti avrebbe deciso di scaricare Mazepin, individuando già il suo possibile sostituto che dovrebbe diventare così il nuovo compagno di squadra di Mick Schumacher. Per ora dalla Haas non arrivano conferme ufficiali, anche se nelle ultime ore la possibilità di un divorzio era molto concreta.

Le cose per Mazepin si sono complicate a seguito della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Enorme la pressione anche sulla Formula 1 per provvedimenti nei confronti dello sport russo. Dopo la riunione della FIA, l'organo di governo del circus, è stato comunque concesso ad ogni pilota russo o bielorusso di competere, sotto però una bandiera neutrale. Una situazione contrastante rispetto a quanto deciso invece da Motorsport UK, presieduto da David Richards, che ha deciso di espellere tutti i russi e i bielorussi dalle competizioni vietando così di fatto a Mazepin di gareggiare nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Richards si è mostrato intransigente sull'argomento, dicendosi sbalordito per i provvedimenti considerati leggeri della FIA. Di tutt'altro parere l'ex patron della Formula 1 Ecclestone che ha difeso Putin, e si è schierato dalla parte della FIA: "È stata assolutamente la decisione giusta da parte della FIA. Se c'è un pilota russo in F1, cosa ha a che fare con la Russia che combatte una guerra? Non c'è alcuna relazione".

Secondo Sky Sport Germania non ci sono però dubbi sui piani della Haas che ha deciso di risolvere il problema in modo drastico, sostituendo di fatto Haas con Pietro Fittipaldi pilota brasiliano nipote del due volte campione del mondo Emerson Fittipaldi. Una mazzata per il russo, che sicuramente non farà piacere a suo padre, l'oligarca Dmitry comproprietario dello sponsor principale dello sponsor principale della Haas Uralkali. Già nella scorsa stagione l'imprenditore aveva ricattato la scuderia, su richieste tecniche come confermato dal dalla serie Netflix Drive to survive. Adesso però il rapporto tra lo sponsor e la Haas potrebbe cambiare, infatti a quanto pare è stato rimosso il marchio dell'azienda chimica russa per l'ultimo giorno di test a Barcellona la scorsa settimana