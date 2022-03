“Putin è affidabile e di parola”: Ecclestone difende il presidente russo sulla guerra in Ucraina L’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone si è schierato in difesa del presidente della Russia Vladimir Putin dopo l’invasione russa che ha scatenato la guerra in Ucraina.

A 91 anni, l'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone non sembra perso quella forte personalità che gli ha permesso di andare spesso controcorrente. E, ancora oggi, ogni volta che apre bocca riesce a far discutere risultando di certo mai banale. Solo così si può spiegare il fatto la sua presa di posizione in difesa del presidente della Russia Vladimir Putin nonostante il rigetto praticamente unanime a livello mondiale che sta ricevendo la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

"Come persona, lo trovo molto affidabile e di parola – ha infatti dichiarato Bernie Ecclestone parlando di Putin in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica Times Radio –. Ha sempre fatto esattamente ciò che aveva promesso senza alcuna discussione".

Alla luce di questa sua strenua difesa dell'amico Vladimir Putin, i giornalisti non hanno potuto fargli notare come nel caso della guerra in Ucraina il presidente russo si sia comportato esattamente al contrario rispetto alla descrizione fatta da lui in quanto aveva dichiarato che non avrebbe invaso il territorio ucraino cosa che invece ha poi fatto solo qualche giorno più tardi. Anche in questo caso però Bernie Ecclestone ha proseguito nel difendere il presidente della Russia: "Le circostanze cambiano, vero?" è stata infatti la sua immediata risposta.

Difesa dell'azione bellica russa in Ucraina e del presidente Putin anche quando gli è stato chiesta la sua posizione in merito alla cancellazione del GP di Russia a Sochi dal calendario del Mondiale di Formula 1 2022: "Non penso che faccia chissà quale differenza se ci sarà o meno un GP in Russia rispetto a quanto sta accadendo nel mondo – ha infatti risposto l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone –. Come può qualcuno dall'esterno giudicare con esattezza quello che sta succedendo oggi?" ha infine concluso mettendo di fatto in discussione il rigetto praticamente unanime a livello globale che sta ricevendo l'invasione russa in Ucraina.