Tra il GP di Stiria dello scorso week end, concluso appena fuori dalla zona punti, e il GP d'Austria che andrà invece in scena il prossimo fine settimana sempre sul tracciato del Red Bull Ring, Kimi Raikkonen ne ha approfittato per fare un salto a casa. Qui ad attenderlo però non ha trovato solo la moglie Minntu Virtanen e i figli Robin Ace Matias e Rianna Angelia Milana ma anche una violenta grandinata che ha provocato diversi danni alla sua abitazione e ha distrutto la sua auto, una Stelvio.

A immortalare il tutto è stato lo stesso pilota dell'Alfa Romeo che in alcune storie pubblicate sul suo suo profilo Instagram ha sia mostrato la bufera con giganteschi chicchi di grandine abbattutasi sulla sua dimora che i danni questa ha provocato al tetto della casa e soprattutto alla sua macchina con i vetri del lunotto posteriore e dei finestrini laterali andati completamente distrutti.

Nonostante l'increscioso episodio Kimi Raikkonen non ha perso il suo humor e nella didascalia che accompagna il video, taggando il profilo ufficiale dell'Alfa Romeo, ha scritto: "Cara Alfa, possiamo fare un veloce pit-stop in fabbrica domani?". Pronta la risposta della casa automobilistica del Biscione che ha subito rassicurato il pilota finlandese (nonché suo testimonial pubblicitario): "Tempesta di grandine? Non preoccuparti Kimi, sei coperto!" si legge infatti nella storia pubblicata dal profilo ufficiale dell'Alfa Romeo e ripostata poi dallo stesso dallo stesso Raikkonen. Di certo dunque non sarà una grandinata, seppur di proporzioni gigantesche, a rovinare il rapporto in una delle coppie più amate della Formula 1 attuale.