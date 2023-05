La gara della Superstock finisce in rissa: scazzottata shock a bordo pista tra rivali per il titolo Brutto episodio nel corso della gara della Superstock 1000 britannica: finiti nella ghiaia dopo un incidente i piloti Alastair Seeley e Alex Olsen hanno dato vita ad una rissa scambiandosi una serie di colpi proibiti.

A cura di Michele Mazzeo

Un episodio disdicevole è andato in scena durante la gara del campionato Superstock 1000 britannico disputatasi sul circuito di Oulton Park. I due più attesi protagonisti della vigilia, il nordirlandese leggenda del motociclismo britannico Alastair Seeley (recordman di vittorie alla famigerata North West 200 e 11 volte campione dell'Ulster) ed il 30enne alfiere della BMW Alex Olsen, dopo essersi sfidati in pista per la prima posizione, sono andati a contatto alla curva Lodge finendo entrambi nella ghiaia e dovendo quindi alzare bandiera bianca.

Dopo l'impatto con le barriere i due centauri hanno però perso le staffe e dato vita ad una rissa a bordo pista. Dopo essersi rialzato infatti Seeley si è diretto verso l'avversario, responsabile della manovra costata la caduta ad entrambi, e lo ha colpito con un pugno sul casco. A quel punto Olsen, che stava cercando di rimettersi in sella alla sua moto per tornare in gara, ha risposto con la stessa moneta con i due che hanno quindi proseguito mettendo in scena un improbabile incontro di boxe scambiandosi una serie di colpi proibiti.

A mettere fine alla vergognosa lite ci hanno pensato i due commissari di pista che erano accorsi sul luogo dell'incidente per prestare soccorso qualora ce ne fosse stato bisogno e che invece si sono trovati difronte l'improvvisato match di pugilato tra motociclisti. I marshall quindi sono intervenuti per dividerli e mettere così fine all'inaspettata scazzottata tra i due piloti prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Leggi anche La gara di Leclerc a Melbourne dura tre curve: finisce nel peggiore dei modi il suo GP Australia

L'increscioso è episodio ha avuto poi delle conseguenze per entrambi i piloti che si sono visti comminare punti di penalità sulla propria patente (tre a Seeley per la violenta reazione, mentre Olsen ne ha ricevuto il doppio: tre per la manovra che ha causato l'incidente e tre per la rissa). La cosa potrebbe influire anche sul campionato dato che Olsen avendo raggiunto quota sei punti di penalità in stagione dovrà partire dal fondo della griglia di partenza nella prossima gara della Superstock 1000 in programma a Donington Park nel weekend del 21 maggio prossimo.