Tra la città di Imola e il leggendario Ayrton Senna c'è un rapporto speciale. Qui il pilota brasiliano ha conquistato il record di pole position in Formula 1, poi battuto da Michael Schumacher e in seguito preso da Lewis Hamilton, qui il fenomeno di San Paolo ha trovato la morte in quel maledetto 1° maggio 1994. Ed è proprio per questo rapporto speciale che, in vista del ritorno della Formula 1 dopo 14 anni di assenza (sabato e domenica sul tracciato dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari andrà in scena il GP dell'Emilia Romagna), il comune di Imola ha deciso di ricordare il compianto campione in un modo singolare.

Da oggi infatti la città romagnola sarà sarà illuminata dalla "voce" di Ayrton Senna. In vista dell'imminente gran premio di Formula 1 difatti nelle vie del centro sono state montate delle luminarie riportanti alcune delle frasi più celebri pronunciate dal pilota brasiliano. Queste illuminazioni saranno accese questa sera e rimarranno affisse anche nelle settimane successive e illumineranno la città anche per tutto il periodo natalizio.

Le frasi di "Magic" scelte dal Comune insieme a Viviane e Bruno Senna, rispettivamente sorella e nipote del pilota per risplendere nel centro di Imola sono: «I ricchi non possono vivere su un’isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria, bisogna dare a tutti una possibilità» e «Se una persona non ha più sogni non ha più alcuna ragione per vivere. Sognare è necessario. Anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita».

L'omaggio ad Ayrton Senna in vista del ritorno della Formula 1 a Imola ha inoltre una valenza benefica. Al termine del periodo natalizio infatti le luminarie con le frasi del campione brasiliano saranno messe in vendita all'asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni no profit del territorio.