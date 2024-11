La Formula 1 a Monza per i prossimi 7 anni, accordo ufficiale: il GP Italia in calendario fino al 2031

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

A Monza la Formula 1 andrà in scena fino al 2031. È stato ufficializzato l'accordo tra le parti che prevede un esborso a partire da 27 milioni di euro a salire per i prossimi sette anni per un totale complessivo di circa 200 milioni. Dopo i lavori messi in atto dall'Aci per l'ammodernamento dell'impianto è arrivata la firma per consentire alla Formula 1 di correre su uno degli Autodromi più storici del mondo dei motori costruito nel 1922. Un risultato importante dunque anche per la Ferrari prossima ad accogliere Lewis Hamilton dalla prossima stagione al fianco di Leclerc.

Il circuito di 5,8 km vanta uno dei giri più veloci del calendario di Formula 1, con i piloti a tutto gas per l'80% del giro. Nel 2020, Monza è stata la sede del giro di F1 più veloce di sempre in termini di velocità media. Fu proprio Lewis Hamilton a conquistare la pole position per il Gran Premio d'Italia 2020 con un tempo di qualificazione di appena 1m 18.887s e con una velocità media di 264,362 km/h. Tempi, numeri e prestazioni che dunque Monza si appresterà a vivere per altri sette entusiasmanti stagioni da qui in avanti.

La soddisfazione di Domenicali dopo l'accordo raggiunto con Monza

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo accordo: "Sono felice che il Gran Premio d'Italia rimarrà in calendario fino al 2031 – ha spiegato come si legge dal sito della Formula 1 -. Monza è il cuore della storia della Formula 1 e l'atmosfera ogni anno è unica, poiché i tifosi si riuniscono in gran numero per tifare la Ferrari e i piloti". Domenicali ha poi parlato anche dal lavoro fatto sull'autodromo per cercare di ammodernarlo al meglio e renderlo idoneo al 100% ai parametri previsti.

"I recenti aggiornamenti all'infrastruttura del circuito e l'investimento pianificato dimostrano un forte impegno per il futuro a lungo termine della Formula 1 in Italia, e voglio ringraziare il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, il Governo italiano e la Regione Lombardia per la loro continua passione e impegno per il nostro sport – ha concluso il Presidente e CEO di Formula 1 -. Voglio anche rendere omaggio ai nostri incredibili fan in tutto il Paese che supportano la Formula 1 con tanta passione".