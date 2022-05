La FIA cambia il direttore di gara per il GP di Spagna di F1: a Barcellona Wittich farà il vice Novità al comando della Direzione di Gara per il GP di Spagna di Formula 1 2022: Niels Wittich farà da vice ad Eduardo Freitas al debutto come direttore di gara in F1.

A cura di Michele Mazzeo

Non solo le monoposto, le novità nel GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022, riguarderanno anche la Direzione di Gara. Dopo il licenziamento di Michael Masi seguito alle polemiche scatenate dalle decisioni prese nell'ormai famoso GP di Abu Dhabi della passata stagione, la FIA aveva rivoluzionato il regolamento e nominato due nuovi direttori di gara F1 che si sarebbero alternati nel corso della stagione al comando della Race Direction. Nei primi cinque round stagionali fin qui disputati però a gestire le operazioni è stato soltanto il tedesco Niels Wittich che, a parte lo scontento dei piloti per la sua rigidità sulle norme che riguardano i gioielli e l'abbigliamento ignifugo (culminato nelle singolari proteste di Hamilton e Vettel a Miami), non è mai stato fin qui al centro di episodi controversi o decisioni che hanno fatto clamore.

A Barcellona però non sarà più lui a comandare la direzione di gara. Nel GP di Spagna infatti il portoghese Eduardo Freitas farà il suo esordio come direttore di gara in Formula 1 con Wittich che gli farà da vice. Dopo aver fatto da secondo in tre delle prime cinque tappe dell'anno (Arabia Saudita, Australia e Imola) ed esser invece stato assente in Bahrain e a Miami per i suoi impegni nel Mondiale Endurance, in Catalogna il 61enne lusitano si troverà per la prima volta in carriera al timone della Race Direction in F1, cosa che farà poi anche nel successivo di GP di Monaco prima di tornare al WEC per la 24 Ore di Le Mans che lo costringerà a saltare quindi il weekend di gara in Azerbaijan.

Nel paddock, complessivamente soddisfatto fin qui dalla gestione della Direzione di gara nelle prime cinque corse del Mondiale di Formula 1 2022, c'è dunque grande attesa per vedere in che modo Eduardo Freitas ricoprirà questo inedito ruolo nel GP di Spagna e se vi sarà coerenza con la strada intrapresa fino ad oggi da Wittich per le decisioni da prendere nel corso della gara, per esempio per quel che riguarda la gestione della safety car nel caso di incidente con il tedesco che, quando possibile, ha sempre fin qui prediletto applicare la virtual safety car anziché azzerare i distacchi tra i piloti mandando subito in pista la safety car. Una situazione che, come dimostra quanto avvenuto con Michael Masi, è sempre molto delicata.