La Ferrari vola nei test di Barcellona, Leclerc è il più veloce: problemi per la Red Bull Anche nella seconda giornata dei test di Barcellona la Ferrari vola. Oggi Charles Leclerc ha chiuso in vetta, alle sue spalle Gasly e Ricciardo.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari va davvero forte. Non sono qualifiche, non è un weekend di gara, ma sembrano passati anni luce per la Rossa di Maranello che anche oggi a Barcellona ha sfrecciato. Troppo presto per fare proclami, per dire che Leclerc e Sainz possano giocarsela più o meno alla pari con Verstappen e Hamilton, ma il gap enorme che c'era con Red Bull e Mercedes in questo 2022 proprio non dovrebbe esserci. Leclerc è stato il più veloce in questa seconda giornata di test a Barcellona, ha preceduto Gasly e Ricciardo. Come ieri, anche oggi per la prima posizione è un duello old style tra Ferrari e McLaren, anche se in mezzo si è inserita l'Alpha Tauri.

Anche oggi la Ferrari ha schierato entrambi i piloti. In mattinata, però, è toccata a Sainz che ha chiuso con un tempo davvero molto buono. Nel pomeriggio la pista si è migliorata, ovviamente più gommata e molti piloti hanno scelto un compound differente. Anche Leclerc ha montato gomme più morbide, voleva il tempo e lo ha trovato il pilota monegasco che è riuscito a scendere per primo sotto il muro dell'1.20, imitato poi pure da Gasly. Charles poi si è migliorato ulteriormente arrivando fino all'1.19.689. Molto bene anche la McLaren, al comando mercoledì con Norris e oggi terza con Ricciardo. L'australiano è stato superato nel finale da Pierre Gasly, che sembra avere un'Alpha Tauri molto veloce.

La Mercedes come d'abitudine nei test preferisce nascondersi, fa molto fondo. Dopo il quarto e quinto posto di ieri le Frecce d'Argento hanno schierato ancora entrambi i piloti. Hamilton non ha cercato il tempone ed è ampiamente fuori dalla top ten. Russell invece si è classificato al quarto posto, come mercoledì. Oltre 100 giri per le Mercedes. Giornata invece negativa per l'innovativa Red Bull, che oggi ha lasciato a piedi Sergio Perez. Bene Vettel con l'Aston Martin, il tedesco con la stampa ha parlato anche del conflitto tra Russia e Ucraina, e Latifi, che ha portato la Williams nella top ten.