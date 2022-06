La Ferrari tenta l’azzardo a Baku, altre novità nella power unit: rischio penalità altissimo Nel GP dell’Azerbaijan la Ferrari porterà due nuove componenti sulla F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz: un vero e proprio azzardo a Baku dato che all’ottava gara del Mondiale di Formula 1 il Cavallino monterà le ultime unità consentite dal regolamento prima che scattino le penalità in griglia di partenza.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo gli errori di strategia che hanno rovinato la loro gara a Monte-Carlo, la Ferrari e Charles Leclerc si presentano ai nastri di partenza del GP dell'Azerbaijan con l'obbligo di rosicchiare punti nei confronti della Red Bull e di Max Verstappen per continuare a tenere aperta la lotta per i titoli iridati del Mondiale di Formula 1 2022. Una situazione che costringe la squadra di Maranello ad azzardare in vista della corsa sul circuito cittadino di Baku anche se ciò comporta un serio rischio per il prosieguo della stagione.

Il Cavallino infatti per l'imminente weekend di gara in terra azera sembra intenzionata a montare sulle F1-75 di Leclerc e Sainz la seconda power unit stagionale (già smarcata a Miami dal monegasco e a Imola dallo spagnolo) ma con l'aggiunta del ricambio numero tre di Turbo e MGU-H per dare una maggior spinta alla monoposto nel lunghissimo rettilineo del tracciato di Baku di 2,2 km.

Con questa mossa di fatto la Ferrari mette entrambi i piloti a serio rischio penalità già a partire dal prossimo gran premio in calendario dato che il regolamento della Formula 1 consente di utilizzare solo 3 unità per ogni componente in una singola stagione prima che scattino le sanzioni (da scontare in griglia di partenza). Penalità che, a causa del fatto che turbo e MGU-H utilizzate a Barcellona non sono più utilizzabili e che mancano ancora 15 gare da qui al termine del campionato, diventano praticamente certe per Charles Leclerc.

Leggi anche Leclerc salvato dalla scaltrezza dei meccanici Ferrari: avrebbe perso la pole position

Rasentano difatti lo zero le possibilità che il monegasco non sia costretto ad utilizzare ulteriori nuove componenti sulla sua F1-75 nei 14 gran premi in calendario dopo Baku così come appare quasi impossibile che riesca a terminare la stagione facendo ricorso soltanto ad un'altra power unit nuova (la terza, ossia l'ultima permessa dal regolamento prima che scattino le penalità).

Questa situazione mette ancora più pressione al 24enne di Monte-Carlo in vista del GP dell'Azerbaijan dato che se, nonostante questo azzardo, non dovesse riuscire a guadagnare punti nei confronti del rivale Max Verstappen le chance di vincere il titolo iridato si ridurrebbero drasticamente. Infatti se Leclerc dovrà sicuramente fare i conti con delle penalità in griglia di partenza nel corso della stagione, l'olandese della Red Bull potrebbe anche riuscire ad evitarle dato che dopo sette GP è l'unico pilota della F1 2022 (insieme a Daniel Ricciardo della McLaren) ad aver fin qui utilizzato la stessa power unit e le stesse componenti con cui ha cominciato il campionato.