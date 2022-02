La Ferrari pubblica una foto, c’è una sorpresa: nell’immagine hanno nascosto un messaggio In una foto pubblicata sui social la Ferrari ha svelato una parte della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2022 ma i tifosi più curiosi si sono ritrovati una simpatica sorpresa nel momento in cui si sono trovati di fronte un messaggio nascosto rivolto proprio a loro.

A cura di Michele Mazzeo

C'è grande attesa per vedere la nuova Ferrari con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022 su cui a Maranello si lavoro da quasi un anno. La nuova monoposto del Cavallino, rivoluzionata rispetto al recente passato dal nuovo regolamento tecnico introdotto a in F1 a partire dall'imminente prossima stagione, si chiamerà F1-75 e sarà presentata ufficialmente il prossimo 17 febbraio, pochi giorni prima del debutto in pista nei primi test prestagionali in programma a Barcellona dal 23 al 25 febbraio.

C'è quindi grande curiosità intorno alla nuova creatura a "effetto suolo" che la Ferrari metterà a disposizione dei suoi piloti nel campionato 2022 con la speranza di aver ridotto sensibilmente o azzerato del tutto quel divario visto con Red Bull e Mercedes nelle ultime due stagioni e tornare a lottare per le vittorie (l'ultima risale ormai al GP di Singapore del 2019) e magari anche per i titoli Mondiali piloti e costruttori che mancano addirittura da quindici anni. Ad aumentare l'hype intorno alla nuova monoposto F1 del Cavallino c'è anche il percorso di avvicinamento alla presentazione ufficiale che la stessa scuderia di Maranello ha messo in atto sui profili social con foto che sembrano svelare dettagli della nuova vettura insinuando più di un dubbio tra i sostenitori (come per esempio sul possibile cambio del colore della livrea per la prossima stagione).

L'ultima di queste foto che svela solo il profilo sinistro della parte anteriore della nuova vettura ha però riservato una sorpresa ai follower più curiosi. In molti infatti hanno cercato di schiarire l'immagine per cercare di scoprire qualche dettaglio in più della monoposto 2022 della Ferrari dal riflesso presente sul pavimento. Schiarita l'immagine però si sono trovati di fronte ad una simpatica sorpresa: "Questa non è la nostra auto del 2022. Il 17-02-22 restate sintonizzati" si legge infatti nel messaggio nascosto nella parte inferiore della fotografia. Questa volta quindi chi sperava di scoprire qualche spoiler involontario della casa di Maranello non solo è rimasto deluso ma si è anche ritrovato "trollato".

