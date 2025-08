La Ferrari ingaggia nuovi piloti per l’Academy: dopo 8 anni riecco un italiano, con Larsen c’è Maccagnani

La Ferrari Driver Academy (FDA), oggi diretta dal vice‑team principal della F1 Jérôme d'Ambrosio, annuncia due nuovi ingressi per il programma giovani piloti: la danese Alba Hurup Larsen (classe 2008) e l'italiano Niccolò Maccagnani (classe 2010).

Chi è Alba Hurup Larsen

Alba Larsen ha vinto nel 2023 la quarta edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, promosso dalla FIA e dalla Ferrari Driver Academy. Dopo la finale a Fiorano, Ferrari ha monitorato i suoi progressi nel 2024, inserendola nella sede di Maranello. Nel 2024 ha debuttato in monoposto in F4 India, distinguendosi come miglior rookie, e nel 2025 è competitiva nella F1 Academy per MP Motorsport con sponsor Tommy Hilfiger, ottenendo sette piazzamenti a punti su otto gare e attestandosi al sesto posto in classifica con 14 punti.

Chi è Niccolò Maccagnani

Il romano Niccolò è seguito da Ferrari fin dal 2023 e nei test si è fatto notare sia nel karting nazionale e internazionale (WSK) sia nelle sue prime esperienze in monoposto. A soli 14 anni ha partecipato al 21° Supercorso ACI Sport, emergendo come il pilota col maggior potenziale e dedizione: gli è stato assegnato il Trofeo "Cristiano ‘Gero' Del Balzo", grazie ad abilità su diverse vetture, uso del simulatore, ottima condizione psico‑fisica e notevole velocità in pista . Nel maggio 2025, durante un test collettivo di F4 a Vallelunga, ha chiuso in 1'34″319, risultando il più veloce su 36 piloti e superando anche Gabriel Gomez (1'34″387).

Programma dal 2026 e nuovo italiano nella FDA

Alba e Niccolò entreranno ufficialmente nella FDA il 1° gennaio 2026, con i programmi agonistici da definire più avanti durante la stagione 2025. Con Maccagnani, Ferrari torna a puntare su un pilota italiano dopo l'esperienza di Antonio Fuoco (nel programma FDA dal 2013 al 2018, attualmente pilota Ferrari nel WEC e già vincitore della 24 Ore di Le Mans con la squadra di Maranello).

Attualmente, la FDA conta tra i suoi piloti:

Dino Beganovic (dal 2020, Formula 2 con Hitech)

(dal 2020, Formula 2 con Hitech) Maya Weug (dal 2021, F1 Academy con Prema)

(dal 2021, F1 Academy con Prema) Rafael Câmara (dal 2022, Formula 3 con Trident dove si è già laureato campione per il 2025)

(dal 2022, Formula 3 con Trident dove si è già laureato campione per il 2025) Tuukka Taponen (dal 2023, Formula 3 con ART)

(dal 2023, Formula 3 con ART) Aurelia Nobels (dal 2023, F1 Academy con ART)

La mossa di reclutare Alba Hurup Larsen e Niccolò Maccagnani segna una strategia chiara della FDA: mescolare ragazze emergenti dall'F1 Academy con giovani italiani di prospettiva. Larsen, con il suo background nel Rising Stars e la prima stagione in monoposto, e Maccagnani, talento precoce del kart e dei test F4, rappresentano il futuro del vivaio Ferrari. Dal 2026, il tricolore torna tra le fila della Ferrari Driver Academy. La scommessa è ambiziosa: trasformare questi profili in competitor internazionali di rilievo come già fatto in passato con il compianto Jules Bianchi, Charles Leclerc, Mick Schumacher e da ultimo con Oliver Bearman.