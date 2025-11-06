La Ferrari commette una gaffe presentando così il GP Brasile: ignoravano il significato volgare

Nel weekend si corre il Gran Premio del Brasile, un appuntamento sempre molto atteso. A Interlagos si sono scritte pagine di storia della Formula 1 e il calore del pubblico si sente eccome. La Ferrari spera in un colpaccio, la pioggia cadrà e potrebbe giocare un ruolo determinante. L'avvio della settimana brasiliana non è stato dei migliori per la Scuderia di Maranello che è partita con un errore o meglio con una gaffe sui social network che ha prodotto qualcosa di volgare.

La gaffe social della Ferrari che usa un'espressione sbagliata

Ora per capire meglio la gaffe dell'account social ‘X' della Ferrari tocca fare un passo indietro. Il GP del Brasile si corre da oltre cinquant'anni, ha avuto varie sedi fino a quando non è arrivato Interlagos, dove si corre dal 1991. Qualche anno fa però la gara è stata a rischio e dopo aver trovato i fondi tecnicamente la dicitura è cambiata in Gran Premio di San Paolo, la città che ospita la gara da oltre trent'anni. Per tutti è rimasto il GP del Brasile, così anche sui social, lo stesso account della F1 parla di Brazil GP.

La Ferrari invece è stata più lineare ed ha adottato inizialmente sui social la dicitura ‘SAO GP'. Quel riferimento è stato fatto chiaramente in buonafede, ma alcuni utenti di lingua portoghese hanno protestato dicendo che quell'abbreviazione poteva generare un fraintendimento. Anche se SAO GP era chiaro che fosse Gran Premio di San Paolo. C'è stato chi ha pensato a un'espressione gergale brasiliana in riferimento a GP che in Brasile sta anche per l'abbreviazione di ‘Garota de programa' che significa qualcosa di un po' colorito, di fatto è come dire prostituta. E chi è andato oltre ha tradotto pure ‘Sao', che significa ‘sono' in portoghese ed ha velocemente unito le due parole. Così la gaffe è stata fatta.

Insomma ilarità e ironie facili per questo doppio senso involontario e volgare. Di sicuro questi messaggi sono stati letti e nei giorni seguenti la Ferrari il ‘SAO GP' non lo ha più citati, chissà se andrà sul GP Brasile come hanno fatto le altre scuderie in questi giorni che precedono un weekend di gara che sarà intensa.

Hamilton e il casco brasiliano

Piccola gaffe pure da parte di Lewis Hamilton, che con il Brasile ha un legame particolarissimo. Hamilton avrà un casco particolare, con la bandiera brasiliana sulla calotta. Lo aveva già fatto con la Mercedes, ora si ripeterà con la Ferrari. Nell'annuncio ha scritto: "È una sensazione strana perché ricordo che quando ero bambino guardavo Ayrton e, come tutti, mi chiedevo sempre come sarebbe stato se Ayrton avesse guidato una Ferrari. E ora, per la prima volta, vedrete un casco con la bandiera brasiliana sfrecciare per San Paolo su una Ferrari". In realtà Barrichello ha già corso da pilota Ferrari con la bandiera brasiliana sul casco.