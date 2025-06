La clamorosa previsione dell’ex fidatissimo di Verstappen: “Max si ritirerà a fine stagione”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen potrebbe lasciare la Formula 1 già alla fine della stagione 2025. A rilanciare con forza questa possibilità è Calum Nicholas, ex fidato meccanico della Red Bull, che ha affiancato il campione olandese fino alla passata stagione.

Durante una partita a golf sul canale YouTube di Lucas Stewart, Nicholas ha pronunciato una frase destinata ad aprire ulteriori scenari a quelli, già più volte palesati, di un possibile addio alla Red Bull per andare in Aston Martin o Mercedes: "Penso che Max vincerà il campionato piloti quest'anno, e poi penso che si ritirerà".

Un'affermazione netta, che arriva proprio mentre Verstappen si trova nel bel mezzo di una stagione complicata. Dopo nove gare disputate, il tre volte iridato occupa il terzo posto in classifica, con 137 punti, alle spalle della coppia McLaren composta da Lando Norris (176) e Oscar Piastri (186), autentica rivelazione del 2025.

Nonostante le difficoltà della Red Bull – che ha dovuto inseguire fin da inizio campionato – Verstappen resta uno dei protagonisti assoluti della stagione. E Nicholas, pur dicendosi certo del suo possibile ritiro, non ha dubbi sulle sue potenzialità: "Non puntare (per la vittoria del titolo, ndr) su Max è semplicemente da folli. Quel ragazzo è davvero molto bravo. Non solo per le sue capacità tecniche, ma perché è cresciuto tantissimo. Ora fa tutto bene".

Alla domanda se avesse informazioni riservate, Nicholas ha risposto: "No, non so assolutamente nulla". Ma la sicurezza con cui ha parlato lascia pensare che la sua non sia una semplice previsione, bensì una riflessione più profonda su un campione che potrebbe decidere di lasciare al culmine della sua carriera.

Il contratto di Verstappen con Red Bull scade nel 2028, ma lo stesso pilota ha già mostrato più volte insofferenza verso una Formula 1 sempre più orientata allo spettacolo e sempre meno alla guida pura. Ad aprile, interrogato sul suo futuro, l'olandese era stato chiaro: "Molte persone ne parlano, tranne me. Io voglio solo concentrarmi sulla mia macchina e lavorare con le persone del team. È l'unica cosa a cui penso in F1 al momento. Sono molto rilassato".

Dichiarazioni che, più che tranquillizzare, hanno lasciato aperto ogni possibile scenario. Anche quello di un ritiro anticipato, dopo un'eventuale quinta corona iridata, che lo proietterebbe, ancora di più, tra le leggende della storia della Formula 1.